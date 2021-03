Familia de nena accidentada denuncia a policías por abandono de persona

Pereyra: “Cargué a la nena en brazos y traté de meterla en el patrullero, pero (los policías) me cerraron la puerta y me

Pereyra: “Cargué a la nena en brazos y traté de meterla en el patrullero, pero (los policías) me cerraron la puerta y me Foto: archivo.





J. tiene cinco años y vive en la ciudad de Pilar. El sábado 13 de marzo estaba de visita en la casa de su abuela, en la localidad de Villa del Rosario, cuando mientras jugaba en el patio se colgó de una fuente de agua ornamental, que se le cayó encima y le provocó múltiples heridas, dejándola inconsciente. Su familia llamó inmediatamente al servicio de emergencia y a la policía. A los pocos minutos llegó un patrullero con dos policías, pero la ambulancia nunca fue. En la desesperación, la abuela de J. intentó subir a la nena al patrullero para ir hasta el hospital, pero los dos policías le cerraron las puertas del móvil y según contó la mujer a La Nueva Mañana la maltrataron y le indicaron de “modo violento” que no siguiera insistiendo, que “por protocolo” ellos no podían llevar a nadie al hospital.

La familia no sabía qué tipo de heridas tenía J., que tras ser reanimada por su abuela volvió en sí, no paraba de llorar y estaba ensangrentada. Ante la negativa de los policías y la demora de la ambulancia, un tío de la nena la subió en una moto y partió con ella rumbo al hospital. Antes, les pidió a los efectivos que por lo menos lo escoltaran para poder llegar más rápido, pero nuevamente los policías se negaron a ayudar.

En el camino, a pocos metros del nosocomio, se cruzaron con la ambulancia que habían llamado. Cuando J. llegó al Hospital San Vicente de Paul los médicos le diagnosticaron fractura de pelvis y del dedo anular de su mano izquierda, y le dijeron a la familia que el traslado en moto podría haber agravado el cuadro. J. estuvo internada cuatro días en el Hospital San Vicente de Paul y ahora debe permanecer por lo menos 15 días más en silla de ruedas hasta que los huesos de su pelvis se recuperen.

Hospital San Vicente de Paul. Foto: gentileza.

“Me cerraron la puerta del patrullero”

Viviana Pereyra, la abuela de J., habló con La Nueva Mañana y dio detalles acerca de lo que le pasó a su nieta. “Pensé que mi nieta se me moría. Fue un momento espantoso el que pasamos. Era la siesta, J. había venido de visita a casa porque ella vive con su mamá en Pilar. Se puso a jugar en el patio con otra nena que yo tengo en guarda porque soy familia acogimiento de Senaf, cuando de repente entra esta nena llorando y me avisa que J. se había muerto. Salimos corriendo y veo que mi nieta estaba tirada en el piso, sin reaccionar, inconsciente. Le hice primeros auxilios y la nena largó el llanto, volvió en sí. Mi esposo se había llevado la camioneta, entonces acudimos a llamar a la policía dos veces y a la ambulancia. Llega la policía. La nena estaba bañada en sangre, tenemos fotos y videos, yo pensé que mi nieta se moría. Entonces les pedí que me llevaran al hospital porque se demoraba la ambulancia. Cargué a la nena en brazos y traté de meterla en el patrullero, pero me cerraron la puerta y me trataron mal. Yo tengo una radio comunitaria, lucho contra la violencia de género, sé lo que es cuando alguien ejerce violencia e incumple sus deberes de funcionario público”, dice Viviana Pereyra a este medio.

“En Villa del Rosario ningún medio de comunicación del pueblo quiso difundirlo. Los policías no respetaron los derechos de los niños”.

La familia de J. se comunicó con la “Mesa Nacional Contra la Violencia Institucional en Fuerzas de Seguridad, Derechos Humanos y Violencia de Género” a través de la cual realizó una denuncia pública de lo ocurrido en las redes sociales. Además, junto a la Mesa presidida por Adriana Rearte, hicieron una denuncia telefónica en Control de Conducta Policial, dependiente de Jefatura de la Policía de Córdoba.

“Impotencia total”

Al respecto, Viviana agrega: “Tenemos los videos. Una tristeza y una impotencia total. Acá hubo abandono de persona. En Villa del Rosario ningún medio de comunicación del pueblo quiso difundirlo. Los policías no respetaron los derechos de los niños. En vez del sentido común en estos efectivos primó la falta de humanidad. Recién después que Adriana Rearte subió lo que pasó al Facebook de la Mesa, desde Jefatura se contactaron a ver cómo estaba la niña, llamaron al hospital, pero minimizaron lo ocurrido. No queremos que otra niña, otro niño, pase por lo que pasó mi nieta. Los accidentes domésticos son muy graves. J. se salvó pero ¿y si no hubiera sido así? Quienes tenían que ayudar y asistir, no lo hicieron. La dejaron abandonada a su suerte”.

Rearte: “Es un hecho de violencia por parte de estos dos policías, que no atendieron al pedido de una familia desesperada”.

Por su parte, Rearte, presidenta de la asociación civil Derechos Humanos y Violencia de Género, se refirió en diálogo con La Nueva Mañana al protocolo al que aludieron los policías para no llevar a la nena en el patrullero: “Ellos aducen que hay un protocolo por el cual no deben trasladar a nadie en el móvil. Es cierto, hay un protocolo de hace 30 años atrás, pero que nadie lo cumple porque es una cuestión de sentido común, de humanidad. Por esto, muchas veces, los policías trasladan en patrulleros a personas apuñaladas, embarazadas, baleadas. Cuando hay una persona cuya vida corre riesgo, se la debe trasladar, de lo contrario se incumplen los deberes de funcionario público. ¿Cómo sabían estos policías sin ser médicos que las heridas de J. no eran de gravedad? ¿Por qué ni siquiera accedieron a abrirle paso a la moto del familiar que llevó a la nena al hospital? Es un hecho de violencia por parte de estos dos policías, que no atendieron al pedido de una familia desesperada”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]