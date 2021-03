Inician una causa judicial tras la fiesta con 850 personas en San Roque

La fiscal de Instrucción del Tercer Turno de Carlos Paz, Jorgelina Gómez, inició de oficio una investigación para determinar las responsabilidades en la organización de la fiesta con 850 personas realizada durante en fin de semana en la comuna de San Roque.

Según reportó Carlos Paz Vivo, la comuna de San Roque multó a los organizadores pese a que el lugar contaba con habilitación. Por su parte, el COE local desmintió que el evento haya contado con su autorización.

“El COE Departamental no fue consultado al respecto, o sea que nosotros tuvimos conocimiento como ustedes, el día después, asi que mucho no podemos aportar”, dijo la titular del COE, Sonia Nieva, en declaraciones a Canal 10. Y agregó: “No somos nosotros los que tenemos autoridad para permitir o no estos eventos, sino que sólo damos recomendaciones”.

Desde la Unidad Regional Departamental Punilla informaron que, si bien la fiesta tenía la habilitación correspondiente, la intervención se dio porque estaba superada su capacidad máxima permitida debido a las restricciones establecidas por la pandemia del Coronavirus.

