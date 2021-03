El Frente Liberal empieza armar su plan de trabajo en Córdoba

En el marco del armado de las diferentes expresiones del arco opositor de cara a las elecciones de medio término de este 2021, la semana pasada se presentó en Buenos Aires un frente que busca representar a los sectores identificados como liberales, que nuclea algunos dirigentes que irrumpieron en los últimos años en la arena política activa y los une con algunos referentes que desde hace años se sostienen defendiendo esas ideas desde el plano nacional.

El frente electoral oficializado a nivel nacional se llama Vamos y unifica las voluntades del Partido Libertario, Avanza Libertad, los Republicanos Unidos (Recrear, Mejorar y Uni2), el Partido Autonomista Nacional (PAN), el Partido Libertario y Valores para mi País. La foto del lanzamiento tiene como protagonistas (algunos presentes y otros no por razones de agenda) a figuras como José Luis Espert, Luis Rosales, Ricardo López Murphy, Javier Milei, Roque Fernández, Cynthia Hotton, Gustavo Segré, Yamil Santoro y José Antonio Romero Feris, entre otros.

Según señalaron, el primer acuerdo es coordinar esfuerzos para que el espacio presente listas competitivas, primarias mediante, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Hacia el interior, la idea es replicar el acuerdo abriendo el juego al diálogo con otros sectores que coincidan con el conjunto de valores y principios defendidos por la coalición.

¿Qué pasará en Córdoba?

Una de las características del armado nacional es la particularidad que unifica ideas de los sectores de la centroderecha más tradicionales de nuestro país, con las nuevas referencias que, con ese perfil ideológico, fueron ganando notoriedad pública a partir de una gran incursión en los medios masivos de comunicación y la participación estruendosa en movilizaciones callejeras contra el Gobierno del Frente de Todos.

Apalancados en el discurso de la desilusión de una buena parte de la sociedad con la clase política tradicional, estos movimientos que en muchos casos se nutren de la anti-política, van ganando espacios con mayor fuerza en aquellos distritos en los que los humores en torno a las decisiones de Gobierno están un poco más caldeados.

El acuerdo en Córdoba está bastante aceitado entre quienes forman parte de las fuerzas que anunciaron el frente electoral días atrás. “También estamos hablando con diferentes partidos de la provincia que son representativos del espacio”, dice Agustín Spaccesi a La Nueva Mañana y enumera a Primero La Gente y Encuentro Vecinal Córdoba.

Según señalan, la apuesta es poder avanzar en un armado que pueda competir con chances ciertas de colar algún diputado nacional en la elección del 2021 sin meterse en las internas de algunas de las fuerzas que hegemonizan la discusión política en el país. Naturalmente alejado del kirchnerismo y el peronismo cordobés, la duda aparece en el posible acercamiento a Juntos por el Cambio. Con ese espacio, las fuerzas que componen Vamos han coincidido en críticas y movilizaciones callejeras contra la administración Fernández. De hecho, semanas atrás, un encuentro entre Patricia Bullrich y Javier Milei hizo incrementar los rumores de acercamiento, o al menos pareció habilitar el juego de seducción entre ambos espacios.

Agustín Spaccesi: “Estamos hablando con diferentes partidos de la provincia que son representativos del espacio”.

“No tenemos intención de formar algo con Juntos por el Cambio en esta instancia”

“Con Juntos por el Cambio hemos conversado de la misma manera en la que uno conversa con todo el mundo, pero no tenemos intención de formar algo en conjunto en esta instancia del 2021. Queremos competir y marcar nuestra diferencia. Ellos han fracasado en el 2019 y somos conscientes de eso”, dice al respecto el referente del Partido Libertario en Córdoba.

“Nosotros apostamos a ser la representación de los laburantes, los profesionales, las asociaciones civiles y de todos los sectores productivos de la provincia en el Congreso. Nosotros somos un espacio que tiene un perfil que no tiene ningún otro. Más allá de algunas coincidencias, Juntos por el Cambio es un frente que se define socialdemócrata y nosotros somos liberales. Nuestras ideas son las que han triunfado en el mundo, las que han sacado a millones de personas de la pobreza y han alentado el progreso de los individuos empujando al proceso tecnológico e incrementando la expectativa de vida”, asegura convencido Spaccesi. “Somos los únicos que representamos esas ideas en Córdoba”, sentencia.

En ese sentido, los referentes liberales señalan que para seducir al electorado cordobés será necesario plantear discusiones y propuestas en torno a lo que evidencian como las preocupaciones principales que tiene la provincia y cuyas soluciones pueden impulsarse desde las representaciones nacionales. Ahí identifican a la inflación, la falta de vacunas, la inseguridad y lo que denominan “el precio de las cosas”.

“No estamos en contra del Estado, pero tiene que estar abocado a la prestación de sus funciones básicas”

El diagnóstico directo guarda una estrecha relación con algunos sectores del macrismo y del liberalismo más tradicional de la Argentina: el aprovechamiento de las ventajas relativas en el mercado internacional, la baja de impuestos, el endurecimiento de penas y una mayor apertura para el juego de los privados. De todos modos, Spaccesi se ataja ante quienes pueden identificar en esas posiciones un sesgo anti-Estado, aunque lo que propone sea el achicamiento del mismo a su expresión más elemental. “No estamos en contra del Estado, pero tiene que estar abocado a la prestación de sus funciones básicas: Defensa, Salud, Educación y Justicia. Nada más”, dice y reconoce que las dos experiencias que se paran de ambos lados de “la grieta” fracasaron porque, en realidad, no quisieron avanzar en esa dirección. “El Estado argentino mal presta un montón de servicios que salen fortunas y no redundan en beneficios para la gente, sino que son una carga”, asegura.

Listas propias vs empuje nacional

Los referentes el espacio en Córdoba saben que la presencia de las ideas del corte ideológico que defienden han ido en crecimiento a nivel nacional, sobre todo a partir del gran perfil mediático que fueron tomando algunas figuras que parecen los candidatos puestos del frente en la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense. Pero también son conscientes que ninguna de esas figuras estará presente cuando el votante cordobés ingrese en el cuarto oscuro. “Hay que trabajar en la formación de cuadros locales que vayan instalándose en la agenda pública”, dice Spaccesi que ya fue precandidato a gobernador y a diputado.

A la par de su nombre, aparecen figuras como la del el ex concejal Abelardo Lozano, Eduardo Bessolo o Lucas Julián Heredia, todos del seno del Partido Libertario, pero la tendencia aperturista hace imaginar acercamientos con otros referentes y otras figuras que no necesariamente sean partícipes activas del arenero político provincial.

“Nosotros no tenemos diálogos con partidos y agrupaciones políticas que no representen la Constitución Nacional, ese es nuestro único límite”, asegura Spaccesi quien afirma que el grueso de la sociedad los identifica alejados de quienes ocuparon los portales informativos en los últimos años a partir de manifestaciones que tomaron relieve por sus características violentas. “Nosotros tenemos una excelente relación con la gente de NOS, el partido de José Gómez Centurión, que son de derecha y con los que podemos construir algo. Pero todos sabemos que también existen otras expresiones extremas con las que no tenemos absolutamente nada que ver”, afirma.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]