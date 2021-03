"No dejaré de hacer lo necesario para concretar los proyectos de mi gestión"

En el Departamento Santa María, son dos las mujeres que están al frente de las sedes comunales; una de ellas es Verónica Diedrich, quien asumió la Jefatura de Villa La Bolsa, en medio de un conflicto derivado de la administración anterior, con deudas, salarios atrasados, conflictos gremiales y una crisis interna en la propia estructura que le dio la victoria para ocupar su actual cargo.

De profesora de educación física a referente de la política, Diedrich relató como fue que dio ese paso. "Yo nunca fui una referente política, solo alguien con ganas de hacer algo por mi pueblo. Por eso elegí comprometerme y hacer cosas por este lugar tan bello. Como vecina no podía hacer mucho; así que me presenté como candidata para las elecciones pasadas y junto a una alianza (conformada por Hacemos Por Córdoba, Vecinalismo y Movimiento Evita) obtuve el caudal de votos necesarios para hoy ser la Jefa Comunal de Vila La Bolsa", precisó.

Diedrich, sostuvo que fue una dura tarea este primer año de su gestión, debido a los inconvenientes heredados de la administración anterior que dejo una deuda de 6 millones de pesos -hoy saneada- y por la franca resistencia que tiene con su Tribunal de Cuentas, "que se encarga de difundir cosas erróneas, con información incompleta". "De hecho, antes de asumir el 10 de diciembre, con una carta abierta hicieron público que ésta gestión no los representaba, que se abrían, incluso manifestaron que yo no sería capaz de gobernar; de llevar adelante esta gestión" indicó.

A un año y dos meses del inicio de su administración al frente de la comuna, Diedrich hoy muestra sus logros, aún cuando asegura que no cuenta con el respaldo de quienes políticamente la acompañaron para lograr el cargo debido a que se rompió esa alianza que la llevó al triunfo electoral. "Esto no afectó el trabajo que debíamos hacer para estar donde hoy nos encontramos; con la cuentas en orden, la deuda de la gestión anterior saneada, los sueldos al día, con muchos proyectos que no se pudieron concretar, algunos por la pandemia otros por la oposición del Tribunal de Cuentas... Esto me preocupa, porque la idea era trabajar en equipo, juntos, con los vecinos. Creo que esa es la manera de hacerlo. Yo soy docente y así lo hice siempre. Como mujer, me duele mucho, pero no voy a dejar de hacer lo que haya que hacer para concretar los proyectos propuestos para mi gestión; los que nos aportan los vecinos y todo lo que redunde en beneficio para la Villa", afirmó.

La Jefa Comunal de Villa La Bolsa, es parte del pull dirigente departamentales que responden a Hacemos por Córdoba y una de las dos mujeres que están al frente de la administración de sus pueblos en la región. Cabe recordar que el departamento Santa María cuenta con 9 municipalidades y con 15 Comunas.