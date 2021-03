Talleres y Atlético de Rafaela se cruzan en San Nicolás por la Copa Argentina

En la ciudad bonaerense de San Nicolás y por los 32avos de Copa Argentina, Talleres enfrentará este martes al duro Atlético de Rafaela. El partido se disputará en el estadio Único de San Nicolás desde las 20.10, con arbitraje de Mariano González y transmisión de TyC Sports.

La T tuvo un arranque de temporada irregular ya que en la Copa de la Liga Profesional debutó con un triunfo sobre Patronato (1-0) pero luego perdió con Gimnasia y Esgrima La Plata (3-0) y el sábado empató en Córdoba ante Newell's (2-2).

Atlético de Rafaela, uno de los animadores de la última Primera Nacional, tendrá su primer compromiso oficial de la temporada, en medio de su preparación para el nuevo torneo que lo tendrá dentro de la Zona B.

El equipo de Walter Otta estrenará una defensa nueva ya que debutarán los refuerzos: los laterales derecho Cristian Chimino (ex Patronato) e izquierdo, Brian Calderara (ex Newell's); y el zaguero central Cristian González (ex Deportivo Madryn).

Posibles formaciones

Atlético de Rafaela; Guillermo Sara; Cristian Chimino, Fernando Piñero, Cristian González y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Jorge Molina; Guillermo Funes y Claudio Bieler o Germán Lesman. DT: Walter Otta.

Talleres: Marcos Díaz; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Julián Velázquez y Enzo Díaz; Federico Navarro y Juan Ignacio Méndez; Carlos Auzqui, Joel Soñora, Franco Fragapane; y Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.

Árbitro: Mariano González

Estadio: Único de San Nicolás

Hora: 20.10

TV: TyC Sports

Fuente: Télam