Juan Ignacio Sills: "Yo nunca le cierro las puertas a Instituto"

"Yo estaba en un pacto de silencio pero me llegaron muchas imágenes de diarios, noticias, donde decían que estaban negociando conmigo. Pero la verdad es que nunca recibí un llamado de la dirigencia de Instituto", afirmó, contundente y molesto, Juan Ignacio Sills.

En declaraciones al programa Impacto Deportivo el mediocampista afirmó: "No hablé con ningún club. Estoy tranquilo en casa, esperando una oportunidad".

Notablemente enojado y apenado con la situación, el futbolista sostuvo: "Me están tirando la pelota a mí. Salgo a hablar para que la gente entienda que no me llamaron... La gente no lo sabe, pero yo jugué desgarrado los últimos partidos. Yo pedí que no saliera a la luz esto. Por eso salí en el último partido, para darle lugar a otro compañero".

Además explicó: "Yo hablé con mis compañeros para explicarle que lo que dicen en los diarios, en la radio, es todo mentira... Esperé a esta semana para despedirme del grupo de WhatsApp, porque siento que ya no me quieren en Instituto. Nunca me llamaron."

Y agregó: "Capaz la dirigencia les miente a los periodistas para echarme del club. Si es así, solo tienen que levantar el teléfono y decírmelo. Si quieren darle el lugar a Nico Watson está perfecto, tiene mucho futuro. Pero me lo tienen que decir a mí".