Emoción y reclamo de justicia a seis meses del asesinato de Blas

La madrugada del 6 de agosto pasado, una noticia conmovía a Córdoba y el país: el crimen de Valentino Blas Correas, el joven asesinado por una bala policial y por cuyo crimen hay una causa con 16 imputados. Seis meses más tarde, familiares, amigos y allegados realizaron una suelta de globos en Villa Cabrera, para recordar al joven de 17 años y redoblar el reclamo de justicia para el caso.

En declaraciones a los medios Soledad Laciar, su mamá, se manifestó “conforme” con el accionar judicial, y reiteró su certeza de que “van a caer todos los que tengan que caer”.

“Me siento en la obligación de hacer algo porque (otros padres) me llaman y me dicen, 'a mi hijo me lo mataron y hoy están libres'. Ya que con Blas estamos descubriendo toda esta corrupción asquerosa, no voy a parar”, completó n declaraciones reproducidas por El Doce.

La causa judicial tiene a la fecha 16 imputados, de los cuales algunos están detenidos, otros con prisión domiciliaria y unos pocos, liberados. Ellos son los policías Lucas Gómez, Javier Alarcón, Sergio Alejandro González, Wanda Esquivel, Yamila Martínez, Walter Soria, Jorge Galleguillo, Enzo Quiroga, Ezequiel Henot, Leonardo Alejandro Martínez, Leandro Alexis Quevedo, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez; y tres empleados de la Clínica Aconcagua: Fernando Casalino, Guadalupe Moya y Andrea Mezzacapo.

