"Miliki" Jiménez se sintió ninguneado y renunció al comité asesor de Instituto

Tomó esa decisión luego de que la dirigencia no lo consultara sobre la designación inminente como DT de Caranta. "Me duele lo que hicieron", contó el ex goleador, quien pretendía al menos ser elegido manager de la institución.

El goleador y ex delantero de Instituto Daniel "Miliki" Jiménez presentó su renuncia en el comité asesor de Instituto luego de que no fuera consultado sobre las últimas decisiones en la parte deportiva del club "Albirrojo". Y sobre todo, descontento con la designación de Mauricio Caranta de manera inminente como DT, donde ni siquiera fue consultado o llamado para alguna opinión.

#Instituto Miliki Jiménez: "Hace 5 días que ya no pertenezco al comité asesor". Enojado y muy duro el ex goleador con la dirigencia de la "Gloria" hablando en @PxInstituto@golfmradio — JULIO GEL (@julio1782) January 29, 2021

"Hace 5 días que ya no pertenezco al comité asesor. Yo en la función que estaba me sentía cómodo... Duele que llamen a otros a hacer lo que estaba haciendo yo, y me manden a hacer couching... Duele porque yo le he dado mucho al club...", comenzó diciendo el ex delantero quien había asumido al comité asesor junto a otras dos glorias como Miguel Olmedo y Eduardo Anelli.

"Me llaman hoy para que yo apoye con lo del técnico, y ni en pedo! Me hubiesen consultado al menos... hay muchas cosas para hacer, pero si te dejan.... Cuestiones en La Agustina, por ejemplo, no te dejan...", continuó diciendo Jiménez.

Aclaró además "Miliki" que no es nada en contra de Mauricio Caranta, de quien fue compañero de vestuario, sino que su estado de ánimo pasa por la escasa participación que le dio la dirigencia. "Mauricio es una excelente persona (...) Cómo técnico no lo puedo evaluar porque estaba jugando (...) Es una decisión que tomó sólo el presidente sin consultarnos...". "Me pareció una falta de respeto que buscarán manager estando yo, y a mí me mandaran a hacer scouting de jugadores...", agregó.

El real enojo de Jiménez es que nunca fue considerado para ser manager y ante dicha indiferencia optó por renunciar.