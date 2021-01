El VAR llegaría al fútbol argentino después de la Copa América

La fecha establecida para el desembarco del polémico VAR a la Argentina será poco después de mitad de año, según lo confirmó Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje.

"En julio, después de la Copa América, lo podremos implementar", comunicó Beligoy.

El ex árbitro contó, además, que por más que las condiciones estén dadas para que el Video Assistant Referee se pueda implementar antes, no se podrá hacerlo porque FIFA e IFAB (International Board) "no avalan que un torneo comience sin VAR y, por ejemplo, en la fecha 6 se pueda anular por tecnología un gol igual a uno que ya se convalidó por error humano antes de implementar la tecnología".

Además aclaró que está la posibilidad de que el sistema se pueda utilizar en el próximo 24 de febrero, en la postergada final de la Supercopa Argentina entre River y Racing.