Familia denunció que fue asaltada por ladrones que vestían uniformes de Policía

#INSEGURIDAD #Cordoba violento robo de la banda de Poliladrones que atacaron a una familia y amenazaron con secuetrar al nieto si no les daban más plata "nos ataron y me pegaban con armas en la cabeza" contó Juan Alberto. La zona no tiene patrulleros. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/VGxBPgXIMG