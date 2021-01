A partir de febrero, serán virtuales 13 trámites del Registro de la Propiedad

El Plan de virtualización de trámites del Registro de la Propiedad ya tiene un cronograma de ejecución y avanza para poder ser una realidad.

La directora del Registro, Marisa Camporro, comentó al respecto que el objetivo es que todos los trámites y gestiones en el Registro de la Propiedad, organismo dependiente del Ministerio de Finanzas, se realicen de manera virtual, es decir no presencial mediante el empleo de distintas herramientas que van desde la atención online hasta la incorporación de recursos como la firma digital entre otros.

“Esto implica contar con un Registro Online, pasando de un Registro “digital” donde sólo sus archivos han sido digitalizados, a un Registro “electrónico”, donde no sólo el asiento de registración es electrónico, sino también el documento que accede y su procesamiento”, explicó.

Si bien el registro lleva ya tiempo adaptando sus métodos e instrumentos encaminados hacia la no presencialidad, es de destacar que, en 2020, el 21%, es decir sólo uno de cinco trámites fue presencial.

Asimismo informó que se firmaron acuerdos de integración con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, el Poder Judicial de la Provincia, con la Fiscalía de Estado, la Fiscalía Tributaria Adjunta, la Dirección General de Catastro y la Dirección General de Rentas, en virtud de los cuales se han realizado desarrollos informáticos de todas estas organizaciones, para permitir la interoperatividad entre los respectivos sistemas informáticos.

Según informó, el Registro se centrará en convertir en no presenciales un listado 13 trámites que representan el grueso de la demanda de atención presencial y que por su baja complejidad fueron seccionados para iniciar el cronograma. Todos estos trámites, referidos a publicidad indirecta y anotación de gravámenes, serán virtuales a partir del 8 de febrero próximo.

Se trata de trámites que mayoritariamente realizan abogados y escribanos y el listado es el siguiente: Informe registral notarial (INF); Informe registral judicial administrativo (JUD ); Informe con anotación preventiva para subasta (SUB); Anotación de inhibición (INH); Anotación de embargo (EMB); Anotación de indisponibilidad (IN); Anotación de indisponibilidad por quiebra (INQ); Anotación de Litis (LI); Anotación de medida cautelar no especificada (NEs); Anotación de medida de no innovar (NI); Anotación de comunicación de subasta (COM); Anotación de inhibición por quiebra (IQ) y Anotación de restricción de capacidad (RC).

Para tal fin, el Registro organizará reuniones de trabajo con colegios profesionales, webinars, videos tutoriales y envío de mails a públicos específicos para facilitar la transición.