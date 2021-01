Trotta afirmó que buscan "la mayor presencialidad" en el Ciclo Lectivo 2021

El ministro de Educación aclaró que se está trabajando "con todas las jurisdicciones" y que "no será un requisito que los docentes estén vacunados" para el retorno a las aulas.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reafirmó este miércoles que se está trabajando para que en el próximo ciclo lectivo se recuperen las clases presenciales en las escuelas "como ordenador del sistema educativo" y, si bien destacó la importancia de la vacunación en docentes, aseguró que "no será un requisito" para el inicio del ciclo lectivo.

"Estamos trabajando con todas las jurisdicciones, de aquí a la primer semana de febrero vamos a estar trabajando con los gobernadores y sus equipos para avanzar en lo que debe ser un año 2021 en el que recuperemos la presencialidad como ordenador del sistema educativo", aseguró Trotta.

En diálogo con radio Provincia, el ministro sostuvo que 2021 debe ser el año en el que además se ponga "en valor la experiencia de lo que ha sido este 2020 tan complejo, y garantizar nuestras escuelas abiertas y la mayor presencialidad posible de las clases en el marco que está transitando el mundo y la Argentina" por la pandemia.

Al ser consultado sobre el personal docente y la vacunación, aclaró que "no será un requisito que los docentes estén vacunados", aunque dijo que la inmunización "fortalecerá la presencialidad" de las clases.

"No será un requisito que los docentes estén vacunados, no será condición indispensable y la presencialidad no será del ciento por ciento. En ningún lugar del mundo en esta pandemia vuelven todos los estudiantes de manera simultánea a la escuela", explicó.

En esa línea, subrayó que "los procesos de vacunación fortalecen la presencialidad pero no es condición indispensable, porque en 2020 muchos distritos tuvieron pasos a la presencialidad".

"Por supuesto que el proceso de vacunación de la sociedad y de los docentes va a ir fortaleciendo el crecimiento de la presencialidad en cada escuela", remarcó.

En cuanto al retorno a las clases dijo que "será con las garantías y los cuidados necesarios" y planteó que, "si es necesario, se actualizarán los protocolos".

Además, resaltó que el objetivo "es que todos los niveles educativos puedan regresar a la presencialidad, si la situación epidemiológica lo permite".

