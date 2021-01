Atenas e Instituto comenzaron el año renovando esperanzas

El año 2021 arrancó, se renovaron las ilusiones de los equipos cordobeses que militan en la Liga Nacional de Básquetbol.

Atenas e Instituto volverán en este mes a la actividad, con la intención de mejorar sus producciones en la competencia que se seguirá jugando con el sistema de sede única en Buenos Aires.

El “Griego” se armó con un equipo de jóvenes sin experiencia en la máxima categoría del básquetbol argentino y en base a eso se fue adaptando a lo que proponía el torneo, logrando mayor cantidad de resultados negativos que de victorias. Además, en los últimos días del año que pasó, cortó a su único extranjero hasta ese momento, Ty Jordan, y se espera por la llegada del otro foráneo que había sido anunciado, Joseph Nzeakor, quien se sumará en próximamente.

Por su parte, Instituto, que se armó para ser nuevamente candidato, cosechó más éxitos que caídas pero en un tramo del torneo dejó varios interrogantes en cuanto a su funcionamiento, sin encontrar un nivel de juego y con derrotas sucesivas. Esto generó preocupación en la estructura “albirroja”, por lo que se espera que el juego logre el ritmo adecuado este año. La dirigencia de La “Gloria” confirmó la continuidad del extranjero venezolano Néstor Colmenares, uno de sus puntos más altos en el equipo.

Por esos motivos, tanto Atenas como Instituto esperan lograr que esta temporada, marcada por la pandemia y el formato de sede único, vaya de menor a mayor y cada uno, con su objetivo definido, alcanzarlo y encontrar el nivel buscado.

La tarea no será sencilla, dado que los equipos han debido adaptarse a un Liga particular, con preparaciones más cortas y con puestas a punto que se dieron en medio de la propia competencia.

Además, fue un torneo con obstáculos en el medio, el peor el del nuevo parate en plena participación de los equipos por casos confirmados de coronavirus en algunas delegaciones, lo cual obligó a detener por algunas semanas el certamen. Así se fue dando el camino con los cordobeses en ese contexto y en una competencia que se va reacomodando de acuerdo a lo que ocurre en cada momento.

Positiva la forma de disputa

Sobre la manera de disputa, Sergio Guerrero, director de competencia de la Liga Nacional de Básquetbol, aseguró que mantener el formato de dos sedes en la Ciudad de Buenos Aires es "lo más ventajoso" en medio de la pandemia del coronavirus.

"Mantener este formato es lo más ventajoso, más en un escenario de incertidumbre y constante cambio por la situación general, con cambios en los calendarios y situaciones de ciudades que no han cambiado, vemos otras partes del mundo por lo que están pasando", destacó el directivo.

"En este contexto lo más correcto nos pareció no alterar lo que se estaba haciendo bien en Buenos Aires, hoteles, traslados, estadios, etc. No queremos innovar ni generar un nuevo elemento de incertidumbre con sedes y situaciones nuevas", afirmó.

La Liga Nacional, que en principio iba a tener cambios de sedes y de formato desde enero, se decidió por continuar en los estadios de Obras y Ferro, con hasta 10 juegos por jornada. Ahora retomará el 7 de enero con los pendientes de la Fase Inicial en la Conferencia Sur, suspendidos a mediados de noviembre por los contagios en la competición.

Asimismo, Guerrero, adelantó: "Ya hay un trabajo hecho para continuar compitiendo en febrero y marzo. Estaríamos arráncanos los primeros días de febrero con los que estén para jugar y esperando a los que jueguen en la BCLA (Liga de las Américas). La idea es darle continuidad a que se siga jugando hasta la ventana de FIBA en febrero".

Proyecto Formativo Nacional para las chicas

La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) lanzó el Proyecto Nacional Formativo 2028 para el femenino, con el objetivo de desarrollar a 100 jugadoras entre los 13 y 17 años.

“Esto no lo voy a ver yo, pero es lo más importante que podemos hacer por el básquet femenino argentino. Es un proyecto que me entusiasma mucho porque sentimos que estas cosas son las que pueden cambiar la historia”, destacó el entrenador de la mayor, Gregorio Martínez, en un comunicado oficial de la entidad.

“Estamos en un momento bisagra, en el que debemos ir por un básquet femenino grande, con una competencia interna que mejore y, sobre todo, con más chicas jugando nuestro deporte, la gran asignatura pendiente”, continuó.

Por otro lado, la idea del cuerpo técnico es buscar jugadoras en todo el país que cumplan el requisito de la edad y también de la "altura", es decir con más de 1.80 metros.

"Necesitamos que esas jugadoras se entrenen, como mínimo, 12 horas semanales y para que eso pase buscaremos complementar los trabajos de los clubes para que, además, tengan hábitos de atletas”, cerró Martínez.

