La Selección Argentina, con desafíos de identidad y gloria

No se avizoran nubarrones de riesgo en el horizonte de la Selección Argentina para el 2021, aunque tampoco es prudente relativizar algunas posibles amenazas en cuanto a organización y sobre todo, con el impredecible e insondable Covid 19. No obstante, los escasos y fértiles primeros pasos dados en 2020 le permiten algo de base, de reaseguro, de firmeza como para arrancar a caminar con algo de solidez y no desde el subsuelo como indicaban los agoreros pronósticos en medio de la neblina.

Claro, es que el elenco que conduce el incipiente e interino devenido a DT oficial Lionel Scaloni encontró aire suficiente en las primeras fechas de eliminatorias como para acallar las voces disidentes y exigentes al extremo de gran parte del hincha y del periodismo. Un arranque promisorio con tres victorias y un empate le otorgan algo de respaldo a un ciclo que llegaba golpeado por las indiferencias de Conmebol aunque sin dudas la vara de calidad subirá unos centímetros obligadamente para este 2021. El camino al mundial de Qatar 2022, la Copa América y el desafío de contagiar y volver a soñar son algunos apuntes pendientes que Lionel Messi y compañía deberán sortear como rémoras fundamentales en este proceso que hoy luce con estabilidad pero que siempre cuenta con tormentas en los pronósticos extendidos del clima.

La mesura del primer paso

Scaloni suma algo de cimientos luego de ser el plan de descarte de AFA, sin embargo con pasos cortos y firmes logró acomodar a Argentina en el segundo escalón en Eliminatorias Sudamericanas, en lo que fue el primer escollo de la estación con destino a Qatar. 10 puntos de 12 posibles no del todo inaccesibles le permitieron sumar oxígeno y ganar confianza pero de manera mesurada, sin dar rienda suelta a la ilusión. Lo destacado de este nuevo ciclo son algunas apariciones sorpresivas como Lucas Ocampos y Nicolás González, por ejemplo, más Exequiel Palacios, elementos a la altura del desafío, aunque este año tendrá su máxima cruzada con la Copa América. El torneo continental de selecciones con sede en Argentina y Colombia representa quizás la última posibilidad latente de Messi de poder ganar una medalla con la mayor. Por eso los primeros testeos serán ante Uruguay en Santiago del Estero y ante Brasil en la calurosa Recife como examen de cursillo en un camino con más para perder que para fructificar.

Un equipo que necesita gloria y épica tras los años de ostracismo y en el patio de su casa puede comenzar a inclinar anabólicos a ese sueño trunco que solo trae frustraciones como producto de años abandonados de proyecto y organización.

El aporte cordobés, mínimo

En este proceso de Scaloni, el cordobés con más presencias o el más considerado fue el lateral derecho ex Belgrano Renzo Saravia, quien estará ausente a raíz de una rotura de ligamentos cruzados de rodilla. Su estado es una incógnita.

El delantero Matías Suárez estuvo en la Copa América de Brasil pero luego no volvió a ser considerado. Adolfo Gaich, nacido en Bengolea, es todavía un valor con importantes proyecciones y por eso es seguido de cerca. ¿Y Cristian Pavón?

El ex Talleres se quedó al margen por las exigencias de la Burbuja de la Liga de Estados Unidos, dejando pasar una oportunidad histórica que vaya a saber si tendrá otra.

Facundo Medina no es cordobés pero su paso por barrio Jardín lo etiqueta como "ciudadano". Cuenta con su debut con la camiseta celeste y blanca, ante Bolivia, dejando un camino por trazar por su capacidad de adaptación a varios puestos y su salida criteriosa con el balón.

Pero todas estas descripciones son como antesala en busca de alguna respuesta lógica a la relación sin consolidar entre el máximo exponente de la provincia en Europa y la Selección: Paulo Dybala. El ex Instituto, goleador de Juventus, tuvo una historia con el combinado nacional con más con más desencantos que acción y brillo. Sea por falta de minutos de juego y espacio o por lesiones, hoy debería ser un indiscutido en la lista de citados y no lo es. La responsabilidad no es solo del sistema o de la proliferación de jugadores de elite en su función, no obstante llama la atención la escasa comodidad cada vez que llega a Ezeiza en busca de sus ambiciones deportivas que nunca se conquistan. Seguirá figurando en futuras citaciones, sin estar entre las prioridades, aunque solo él sabrá cuánto y cuándo podrá empezar a demostrar de todo lo que es capaz con el escudo de AFA y que hoy brilla por su esterilidad.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]

Nuestra edición en papel, que tradicionalmente llega a los kioscos los días viernes, excepcionalmente por las fiestas de fin de año, traslada su publicación para el lunes 4/01.