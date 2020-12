El Concejo vota el Presupuesto 2021 y mayores multas para fiestas clandestinas

El Concejo Deliberante trata este martes, en segunda lectura, el Presupuesto Municipal 2021, luego de que fuera aprobado en primera instancia y pasara por audiencia pública.

La iniciativa se enmarca dentro del paquete económico financiero 2021 enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal que consta de: Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos - Ejercicio 2021, Código Tributario Municipal año 2021 (CTM) y Ordenanza Tarifaria Anual año 2021 (OTA).

El proyecto implica, entre otras cuestiones, un déficit del 5% en las cuentas de la ciudad, una suba efectiva en el gasto de personal y aumentos en las tasas municipales, principalmente para Comercio, Industria y Automotores. La oposición anticipó su voto negativo excepto la edil Olga Riutort (Fuerza de la Gente) quien apoya el proyecto.

En tanto, hoy se trata también la iniciativa de aumentar las multas para las fiestas clandestinas (incorporar los artículos 92 bis y ter a la Ordenanza 12468 -Código de Convivencia Ciudadana) que se desarrollen en Córdoba. En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que la realización de este tipo de reuniones de forma ''clandestina", implica la imposibilidad absoluta de control por parte del Estado Municipal.

La norma prevé la aplicación de multas que van de 180 a nueve mil Unidades Económicas Municipales.

“Los gobiernos deben resolver los problemas de la gente, no esconderse de los mismos ni buscar chivos expiatorios. El aumento de sanciones no alcanza, es una sobreactuación punitiva que no aborda en su integralidad una realidad que debe ser contemplada, ordenada y regulada”, afirmó Rodrigo de Loredo (Evolución), al respecto de esta norma.

