“Hay que trabajar en una propuesta desde Córdoba y consolidar la unidad”

GABRIELA ESTÉVEZ:

El miércoles pasado, de la mano de la diputada nacional por el Frente de Todos, Gabriela Estévez, fue inaugurada la “Casa Patria Córdoba”, un espacio de capacitación, formación y producción técnica con características similares al Instituto Patria que preside en forma honoraria la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras asumir su presidencia, Estévez dialogó con La Nueva Mañana sobre este espacio y otros temas de la coyuntura política actual como la media sanción del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el pedido de suspender las Paso en el 2021, y la futura vacunación masiva contra el Covid-19.

“Veníamos desde marzo ya trabajando en la apertura de la Casa Patria, la pandemia nos retrasó la inauguración y fuimos dilatándola para ver si podíamos salir de la situación sanitaria por la pandemia porque nuestra intención era poder hacer un acto presencial y convocar a los diferentes sectores para que pudieran estar ahí”, explicó la diputada.

Aun así, se decidió realizar un acto online, manteniendo la distancia entre las autoridades presentes. La diputada aclaró que la Casa Patria “no es una unidad básica”. “Se trata de trabajar técnicamente para comenzar a desarrollar propuestas de políticas públicas, proyectos, instancias de capacitación y formación, documentos vinculados a las diferentes realidades aportando un pensamiento crítico. Para decirlo de alguna manera, es como un laboratorio de ideas”, graficó.

“Creíamos que era algo bueno para cerrar el año y motivar a todes les compañeres y dar ese paso necesario a lo que se viene el año próximo”, señaló.

¿Qué se viene el año próximo? Las elecciones legislativas. “Hay que trabajar mucho en generar una buena propuesta desde Córdoba y consolidar la unidad. También en fomentar espacios de participación para que todo el mundo se sienta contenido y pueda discutir, ser parte y aportar. Nos parecía que ese lugar, al que se referencia la conducción de Cristina (Fernández), iba a ayudar a que todo ese proceso se vaya realizando”, aseveró Estévez.

Habrá elecciones legislativas el año próximo

-¿Qué opina de la iniciativa de suspenderlas excepcionalmente en función de la pandemia?

- Yo creo que sí, que tiene que haber elecciones porque son los mecanismos de reforzamiento de la democracia. Salvo que la situación fuese demasiado crítica en términos de la pandemia, entendemos que ya se está diagramando todo el sistema de la vacunación para poder comenzar a aplicar ni bien la vacuna llegue a Argentina, con lo cual esa situación debiera estar medianamente controlada y no habría ninguna razón por la cual no llevar adelante las elecciones legislativas.

Aborto: un debate más maduro

Como diputada estuvo presente en el debate sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) del año 2018 y este año. En ambas oportunidades hubo sanción de Diputados. ¿Qué cambios sustanciales vio entre ambos debates?

- Primero, lo que vi fue un proceso de maduración notable. En 2018, la discusión recién se estaba instalando. El tema lograba salir de la penumbra y se ponía a la luz, porque es una realidad que sucedía y sucede, pero que nadie discutía.

De a poco el debate comenzó en las escuelas a partir del movimiento estudiantil, en las casas por la repercusión en los medios, y en las calles por la fuerte presencia de movimientos de mujeres y disidencias. Luego se trasladó al Congreso con jornadas muy amplias durante varios meses que tuvieron mucha repercusión y un enorme seguimiento en los medios de comunicación.

Luego de 2018, esa discusión comenzó a madurar a nivel social y eso es lo que se vio en el Congreso este año.

Ya no escuchamos argumentos infantiles como pasó en el 2018 donde había mucha fantasía y comparaciones muy absurdas. Ahora, aunque muchos no acompañaron el proyecto de legalización, sí se entendió que no se podía seguir criminalizando a la persona gestante y que hay que trabajar profundamente en la prevención: ya sea en la Educación Sexual Integral como en el programa de Salud Sexual y Reproductiva. Esto en la discusión de 2018 no estuvo tan presente. Creo que eso es un gran avance.

También tiene que ver con la conformación que tuvieron las listas en las elecciones donde hubo una representación feminista a partir de la Ley de Paridad de Género del 2017, y esto se notó mucho en el recinto de Diputados, porque enriqueció el debate y lo puso a la altura de la expectativa de lo que se estaba sucediendo afuera del Congreso.

¿Qué cree que ocurrirá en el Senado?

- Creo que ese mismo correlato tendrá una proyección dentro del Senado, donde también hubo una renovación importante de legisladores. Ingresó una camada de senadores jóvenes con otra mirada, y trayectorias más vinculadas a las realidades territoriales. Eso aporta una mirada diferente a la discusión.

Presupuesto 2021: el foco en Córdoba

Otro tema debatido en las últimas semanas fue el Presupuesto 2021. ¿Cumple con las expectativas para Córdoba en cuanto a proyección de obras públicas?

- Teniendo en cuenta lo que significó poder refinanciar la deuda que era impagable, el vaciamiento de las arcas del Estado en los cuatro años anteriores y el vaciamiento del fondo de garantías de sustentabilidad, más todos los compromisos y obligaciones que va a tener que afrontar Argentina gracias al terrible nivel de endeudamiento, este Presupuesto para el 2021 tiene muy claras cuáles son sus principales prioridades. Y éstas están vinculadas a los sectores que más necesitan de la presencia del Estado: los sectores vinculados a la producción -que son quienes necesitan acompañamiento para poder volver a ponerse de pie-, y los sectores más vulnerables -a partir de diferentes programas que garanticen sus necesidades básicas-.

Luego, se necesita una enorme inversión en obras públicas porque sabemos que es lo que pone en funcionamiento la economía, crea fuentes de trabajo y generan producción de la industria vinculada a la construcción. Todo esto tiene un efecto multiplicador en los diferentes ámbitos de la sociedad, porque al generarse ese movimiento a partir de la obra pública, se derrama a todos los sectores de la producción y el trabajo.

¿La presencia de Martín Gil en la Secretaría de Obras Públicas beneficiará a Córdoba?

- Martín Gil tiene un rol fundamental pero tiene que tener una mirada federal. No obstante, la provincia de Córdoba va a tener grandes inversiones porque es una provincia muy importante y así está contemplada dentro del esquema nacional. Una provincia muy pujante con grandes posibilidades en términos productivos por su industria y su sector agropecuario. Hay una mirada de apuesta hacia Córdoba, que es notoria y que también tuvo su correlato durante estos meses de pandemia, donde hubo un fuerte respaldo por parte del Gobierno nacional.

¿Qué balance hace sobre las políticas públicas por la pandemia, las críticas que tuvo por la extensión de la cuarentena, y la grieta instalada entre los que impulsan la vacunación y los que llaman a no vacunarse?

- Yo creo que se hizo una utilización política de la pandemia con consecuencias terribles. Esto ocurrió en muchos países no solamente acá. Esto rondó el ridículo y es tremendamente irresponsable.

El Gobierno marcó la prioridad que era, al principio, esos 45 días de aislamiento absoluto, porque se venía de una Secretaría de Salud en vez de un ministerio, y el sistema sanitario estaba desmantelado. No había ninguna posibilidad de hacerle frente a una situación pandémica de esa forma. Había que generar grandes inversiones y trabajar a destajo para fortalecer el sistema de salud y hacerse cargo de la situación crítica que se venía.

De hecho, si uno compara lo que se vivió en Argentina con lo que se vivió en otros países del Primer Mundo, que tenían un sistema de salud fuerte, aquí no hemos visto personas morir en las calles o en sus casas porque no llegaba la atención médica.

Hubo esa previsión y se tomaron decisiones viendo lo que estaba sucediendo en otros países. Luego, cuando se fortaleció el sistema de salud, también se entendió que había que empezar a flexibilizar un poco la cuarentena entendiendo las necesidades del sector productivo del trabajo. Sobre eso se fue avanzando y, por supuesto, aumentaron los contagios, pero se pudo garantizar la atención médica que es lo fundamental.

Ahora se firmaron los convenios para que Argentina sea uno de los primeros países que tenga acceso a la vacunación que será masiva y ya se están organizando las logísticas necesarias con los organismos como Pami, que tiene una distribución territorial muy amplia, y con los Ministerio de Salud de cada una de las provincias.

La realidad es que la crisis que provocó la pandemia no fue solamente en Argentina, sino que está instalada en todo el mundo. Ocurre que nuestro país había quedado en una situación muy débil a partir de lo que nos dejó como herencia el gobierno anterior. Y eso también hay que ponderarlo.

