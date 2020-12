Trabajadores realizan un acampe frente a la Municipalidad de Córdoba exigiendo puestos de trabajo. La acción es llevada adelante por trabajadores despedidos de limpieza agrupados en EDLU, feriantes populares de Ferroviarios, Las Heras, Villa Libertador y San Vicente, docentes sin horas y jóvenes organizados en La Red que agrupa a trabajadores precarizados de distantes ramas y desocupados.

Los manifestantes denuncian que "la situación no se aguanta más". "En Córdoba crece la desocupación y muchos no tenemos para comer, se vienen las fiestas y no tenemos ni un pan dulce mientras unos pocos ricos se han hecho más ricos. No queremos pagar un nuevo ajuste que nos deje sin futuro, no queremos vivir de changas sin llegar a fin de mes. Son muchas las necesidades que estamos pasando y ningún gobierno da respuestas", destacaron a través de un comunicado.

Asimismo, reclamaron la reincorporación de 20 trabajadores de limpieza que fueron despedidos. A su vez, solicitaron la ampliación de espacios para los feriantes populares. "Muchos de nosotros nos quedamos sin trabajo, somos sostenes de hogar y las ferias es la única forma de mantenernos porque no hay laburo. Y encima el gobierno municipal nos amedrenta de manera sistemática", agregaron.

Los organizadores de la protestas afirmaron que el acampe continuará hasta obtener respuestas por parte del Ejecutivo municipal y adelantaron que sumarán a este accionar el cortes de calles de la zona céntrica.