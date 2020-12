Villella explicó las razones de su renuncia a la mesa de la Primera Nacional

"Nosotros no rompimos los vestuarios", sostuvo Villella.

El vicepresidente de Belgrano, Sergio Villella, presentó su renuncia a su cargo en la mesa directiva de la Primera Nacional, luego de los escandalosos incidentes en cancha de Barracas Central con el controversial arbitraje de Sosa.

La nota que envió Sergio Vilella, vicepresidente de Belgrano de Córdoba, a sus pares de la mesa de la Primera Nacional. pic.twitter.com/FLf7J6mY0G — Eduardo H. Ramenzoni (@rusoramenzoniok) December 14, 2020

"Los hechos vividos ayer con la institución que represento y que son de público conocimiento, me desalentaron para seguir en este cargo", expresó Villella en su comunicado, que no fue oficial, sino que enviado a sus pares de comisión. Contó que habló para manifestarle su postura al titular de la mesa directiva de Defensores de Belgrano, Marcelo Achile.

"Con mis compañeros de Mesa no estoy defraudado. Acá hay un hecho puntual con un club puntual. Agradezco que varias instituciones ayer me llamaron por teléfono. Fue un gusto trabajar en la Mesa, hay gente muy valiosa. Yo sé lo que hemos trabajado", avanzó en Radio Impacto, para después interiorizarse en el arbitraje y el DT Ricardo Caruso Lombardi.

"Hablando de Caruso me parece mínimamente desubicado lo de Federico Beligoy . Si el tipo que maneja los árbitros en Argentina dice semejante barbaridad. El lineman le dijo a Caruso 'escupime así te informó'. Yo lo escuché. Nosotros no rompimos los vestuarios. Los chicos estuvieron 7 minutos en el vestuario. Fíjate las fotos. Las canillas están desenroscadas. ¿Quién desenrosca una canilla si la quiere romper? Nosotros no fuimos", cerró diciendo Villella.

