"Hicimos lo que no podía esperar", dijo Fernández tras un año de gobierno

"Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó", dijo el Presidente al cumplirse un año desde que asumió el Ejecutivo. Y agregó: "Reconstruyamos la Argentina entre todos y todas".

"Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó", dijo Fernández.

"Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó", dijo Fernández. Foto: NA

Al cumplir su primer año de gestión, el presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que el Gobierno "no hizo todo lo que se esperaba, pero sí lo que no podía esperar", en alusión a las complicaciones que generó la pandemia de coronavirus.

"Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas", afirmó el jefe de Estado en un video que compartió desde su cuenta de Twitter.

Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar.



Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas. pic.twitter.com/TDo0bKFPIg — Alberto Fernández (@alferdez) December 10, 2020

Posteriormente, durante la conferencia de prensa donde anunció la provisión de dosis de la vacuna Sputnik V para el país, Fernández dijo que pese a la pandemia sus "objetivos siguen siendo los mismos: producir y dar trabajo".

"Nuestro objetivos siguen siendo los mismos: producir y dar trabajo", destacó el jefe de Estado en conferencia de prensa en Casa Rosada, donde también subrayó que fue un primer año de "un Gobierno que no se hizo el distraído frente a la necesidades".

Fernández dijo hoy que comparte "mucho de lo que ha planteado" ayer la vicepresidenta Cristina Fernández sobre el funcionamiento de la justicia en la carta que dio a conocer en la víspera del primer aniversario de la gestión del Frente de Todos, y aseveró que "el sistema judicial en la Argentina está funcionando mal definitivamente".

"Ojalá que el Poder Judicial use su vocación corporativa para mejorar. Lo que dijo Cristina es un llamado de atención para todos. La justicia no está funcionando bien en la Argentina. El planteo es más profundo. Comparto mucho de lo que ha planteado Cristina", dijo el mandatario en una conferencia de prensa este mediodía en Casa de Gobierno.

Noticias relacionadas: