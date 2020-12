“Hacer goles en el Gigante es una experiencia única y hermosa”

A Ayelén Ceballos se le notaba la alegría de volver a jugar. Eran las 16.15, las chicas de la Reserva ya estaban jugando, y ella estaba en la platea con una sonrisa dibujada. Charlaba con sus compañeras, miraba las tribunas del Gigante de Alberdi, observaba el césped bien prolijito que invitaba a jugar... y ella ya quería jugar.

Cuando Daniela Díaz, la entrenadora de Belgrano, desde el banco de suplentes miró para la platea y les hizo el gesto de que se fueran a cambiar, Ayelén fue una de las primeras que salió. Y con una sonrisa. Habían pasado nueve meses del último partido, quería volver a jugar, ponerse la camiseta, disfrutar del juego como lo hacía de pequeña en San Carlos Minas.

El domingo 6 de diciembre Belgrano se enfrentó al Atlético Tucumán en el estadio Julio César Villagra. Las “Piratas” golearon 9-0 y “Ayegol” fue más “Ayegol” que nunca, ya que marcó tres goles.

Con la camiseta violeta y el número “23” en la espalda saltó a la cancha con una sonrisa y se fue de la cancha con otra más grande. Fue soñado para la mediocampista; y así se lo confesó a LA NUEVA MAÑANA. “Tengo una felicidad inmensa. Ha sido larga la espera. Por eso fue muy lindo volver a jugar. Teníamos muchas ansias, muchos nervios por jugar y salió todo bien, y ni hablar que haya sido en Alberdi. Tener esa posibilidad fue un privilegio. Lo hablaba con las chicas, me siento afortunada”.

Hizo tres goles en un partido que marcó el retorno del fútbol femenino de Belgrano, que fue transmitido por TV no sólo en Córdoba y Tucumán, sino que también en su pueblo. Porque Traslasierra Visión también retransmitió el partido. Y claro, estaba feliz, antes, durante y después. El domingo a la noche todavía respondía mensajes que la felicitaban. La sonrisa no se le borra a la “Rulo”.

Y cuenta: “El juego en Alberdi se hace más lindo. La pelota rueda bien en el suelo y eso ya es hermoso, no pica mal. Además la vista que tiene. Miras alrededor, ver las tribunas... Los tres goles son un trabajo del equipo, yo tuve la suerte de estar en el lugar y empujarla. El equipo la rompió. Hacer goles en el Gigante es una experiencia única y hermosa. Soy una afortunada por tener el equipo que tenemos”.

Ceballos, de 24 años, se sumó a Belgrano a comienzos del año pasado, tras jugar seis años en General Paz Juniors. Llegó a Córdoba para estudiar el profesorado en educación Física en el IPEF, donde se recibió en junio de este año y ya se está anotando para poder ejercer. Aunque, su sueño es “ser profesional del fútbol”.

“Mi sueño es poder dedicarme al fútbol. Mi idea es profesionalizarme, seria hermoso ser profesionales en Belgrano, pero no si no se da la oportunidad me gustaría irme en cualquier club que me contrate”, expresa la admiradora de Estefanía Banini y Lionel Messi.



La sonrisa y la pelota han sido aliadas para la vida de Ayelén. Lo juega desde niña. “Vengo de una familia futbolera”, relata. Es que sus tíos, su papá, su hermano más grande, todos jugaron y ella se metía, los seguía y fue abrazando la pasión por el deporte. Comenzó jugando en el club del pueblo (Club Social y Deportivo San Cala) en la Liga de Cruz del Eje, también en la Escuelita de Fútbol “Lo mejor está por venir”.

“De chica jugaba, por la banda por izquierda. Mediocampista o delantera. Siempre ofensiva”, explica la cordobesa que nació el 1 de abril de 1996, y agradece haber llegado a Belgrano, donde ya supo lo que es dar vueltas olímpicas. A propósito, cuenta: “Llegar a Belgrano fue hermoso. Sabía que iba llegaba a un grupo que trabaja mucho, que se esfuerza, donde están las mejores jugadoras de Córdoba y eso te exige más compromiso, más sacrificio, y me ayuda a crecer. Estoy feliz”.

“El fútbol es todo para mí. Es mi cable a tierra. Me siento muy feliz entrando a la cancha”, cuenta Ayelén, y en el retorno de las “Piratas” se notó, se divirtió, fue feliz y marcó tres goles.