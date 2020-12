Grabois criticó al Gobierno: “Se podría haber evitado el aumento de la pobreza”

El dirigente de la CTEP Juan Grabois criticó duramente al Gobierno nacional y consideró que las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández son "insuficientes", por lo que la crisis previa a la pandemia terminó profundizándose. "Se podría haber evitado el aumento de la pobreza", afirmó el referente social, en diálogo con el canal NET TV.

El dirigente de la CTEP dijo que esas cifras "le tienen que dar vergüenza a cualquier argentino y funcionario público. Si no se puede hacer nada para evitarlo, hay que cerrar la Casa Rosada". "El Gobierno no tiene ningún sentido si no puede evitar que la mitad del pueblo esté en situación de pobreza y un diez por ciento en situación de indigencia. Son cuatro millones de argentinos que no tienen para comer", remarcó el dirigente social.

También advirtió que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) "fue insuficiente". "Se hizo algo, pero muchísimo menos de lo que se podría haber hecho. El ATP fue bueno y el IFE, no", señaló.

El dirigente popular remarcó que el Gobierno lanzó esta ayuda económica "a las apuradas, sin un plan alternativo" y consideró que "hay una incoherencia y una dispersión en las políticas de ingreso y de empleabilidad que es llamativa".

Al ser consultado sobre qué balance hace del primer año de Gobierno de Fernández, respondió: "Entre la ilusión y el desencanto. Hubo momentos buenos, como cuando empezaron las medidas sociales y sanitarias".

