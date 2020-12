Reconocerán a los impulsores de la Manzana Jesuítica como Patrimonio de la Humanidad

Este miércoles desde las 18 en el Cabildo Histórico de la Ciudad se reconocerá a quienes impulsaron e hicieron posible la declaración de UNESCO de la Manzana Jesuítica como Patrimonio de la Humanidad. Daniel Passerini y autoridades del Concejo Deliberante recibirán a autoridades municipales, provinciales, universitarias y representantes de UNESCO.

Las personas reconocidas por su accionar son: Hugo Juri (Rector UNC en ese período), Pablo Canedo (Ex Presidente Agencia Córdoba Cultura), Olga Riutort (Ex Secretaria General de Gobernación), Oscar Santarelli (Ex Presidente Agencia Córdoba Turismo), Néstor Bárbaro (Ex Presidente Agencia Córdoba Ambiente), Conrado Juan Rosacher (Ex Coordinador Áreas Naturales Agencia Córdoba Ambiente), Jacinto Palacios (Restaurador), Rodolfo Herrero (Arqueólogo), Josefina Piana (Ex Directora de Patrimonio de Córdoba). También se reconocerá a José Manuel de la Sota que será representado por sus hijas.







El complejo de la Manzana Jesuítica y las Estancias Jesuíticas del interior de la Provincia fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad en noviembre del año 2000 por UNESCO. La declaración no solo visibiliza la importancia histórica, cultural y social de este patrimonio para Córdoba sino también para el mundo.

Asimismo implica un mayor compromiso por su preservación cuidado y mantenimiento. Por este motivo, la Ciudad homenajeará a los hombres y mujeres que dedicaron tiempo, ideas y pasiones para lograr el reconocimiento internacional.

La actividad será transmitida a través del canal oficial de YouTube del Concejo Deliberante.