El encuentro especial entre el "Toro" Palladino y Diego Jrs

Leandro Palladino quería conocer Nápoles, esa tierra donde admiraban a su admirado. Quería ver de cerca si era realidad todo eso que decían.

El “Toro” de chico compartió con su padre los días de gloria de Diego Armando Maradona. Era un tiempo de compartir con su papá, más allá de ver los partidos. Y por esa razón la evocación al Diego lo traslada a aquellos días felices.

Por eso el basquetbolista quería ir a Nápoles y tener esa experiencia. Y por eso cometió el “error” de decir en su primera conferencia de prensa en tierras italianas que tenía un tatoo de Maradona en la espalda. No vivió más tranquilo, todo el tiempo los napolitanos le suplicaron que le muestre esa firma del ídolo en su piel. Vivió de cerca esa “locura maradoneana” y la disfrutó como un maradoneano confeso.

Maradona fue el capitán de sus días más felices, y esa es la razón por la que le temblaron las piernas cuando una tarde dominical en el vestuario de la Bombonera el Diego lo saludó llamándolo por su apodo. Nunca el “Toro” tuvo tantas fuerzas y sentimiento en sus oídos como aquella ocasión. El Diego lo conocía y él no lo podía creer.

Leandro Palladino jugó desde el 2001 al 2003 en Nápoles; primero en Nuovo Basket Record y luego en Pompea.

“Quería ir a Nápoles por Maradona, conocer y vivirlo. Es como te lo cuentan y más. Fui en el 2001... Es increíble lo que se vive ahí. Y por ser maradoneano, me compraba todo el tiempo camisetas de él. Fue muy fuerte vivir eso...”, contó el ex jugador de Atenas en una entrevista con el programa tercer tiempo, que se emite por radio Mitre Córdoba.

Y un día el alero integrante de la ‘Generación Dorada’ tuvo una experiencia especial con Diego Jrs, el hijo italiano de su ídolo. Aunque vale aclarar, en ese momento todavía no había entablado relación formal con Diego.

“Fue una cosa rarísima. Yo vivía en las afueras de Nápoles y, como dije, andaba siempre con una remera de Maradona puesta. De casa a donde dejaba el auto había unos 20 metros y siempre pasaba un chico y me miraba, me miraba y seguía. Era Juniors. Me miraba la remera cada vez que me lo cruzaba. Hasta que un día, yo me había lesionado, venía con muletas y se me acercó, y miraba la camiseta, y me preguntó, en italiano, qué hora era. Deben haber sido las 3 de la tarde, le dije las 3. Y me mira la camiseta, me la señala y me dice, es de mi papá. Y le dije que sí, ya lo sé. Era Diego con 18 años, imposible no reconocerlo. Me contó que me había visto en el diario y leido de mi fanatismo. Vivía a 30 metros de mi casa y me lo cruzaba siempre a Juniors”, narró Palladino.