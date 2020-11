Pesar en el mundo del espectáculo por la muerte de Maradona

Entre quienes se expresaron sobre el tema estuvieron Ricky Martin, Alejandro Sanz, Maluma, Residente, el Indio Solari, Mirtha Legrand, Marley, Pablo Echarri y Susana Giménez.

Mirtha Legrand despidió a Maradona con el mensaje: "Adiós Diego, descansá en paz. Gracias por tantas alegrías. Una afectuoso saludo a sus hijas y su familia". Por su parte, Susana Giménez sostuvo: "El mundo llora tu partida Diego querido. En este espantoso año era lo último que nos faltaba. Te encontrarás con tus seres queridos y por fin tendrás paz".

El ex cantante de Los Piojos Andrés Ciro Martínez tuiteó la palabra "Dolor" para referirse a la muerte de Maradona, mientras que el actor Pablo Echarri escribió: "Adiós querido Diego, adiós Barrilete Cósmico, elevate hasta el infinito, ocupa el espacio que ganaste en la tierra, el de D1OS. Por tu talento único con la pelota. Por tu extraordinaria valentía para defender a los más débiles. Hasta siempre".

El conductor Marley también se refirió al tema, al subir en Twitter cuatro fotos junto al ex futbolista y el mensaje: "Todas las veces que me encontraba con Diego eran momentos maravillosos! Conmigo siempre fue amable, divertido y muy generoso! Me quedo con esa imagen la del Diego divertido y el Diego gloria y leyenda del fútbol! Gracias por todo! QEPD".

Flor de La V prefirió un mensaje más breve, "Adiós Diego", junto a una imagen de Maradona del Mundial de 1986, en tanto que el actor Nicolás Vázquez señaló: "Que día tan triste. Gracias por tanto Diego. Mucho amor y fuerza a toda su familia".

La actriz Florencia Peña escribió en la misma red social: "Nos hiciste tan felices ¿Cómo olvidarte? Sos inmortal, gracias eternas", mientras que la ex vedette Graciela Alfano, remarcó "Murió Diego Armando Maradona. Un crack, mi amigo".

"El hombre que más feliz me hizo en la vida... mi unico superhéroe... Diego, dejás un vacío inmenso en mi corazón. Hasta Siempre 10!", señaló el actor y humorista Martín Bossi.

Asimismo, el actor y cantante Diego Torres difundió una foto con Maradona cuando era un niño registrada en 1982 en Irlanda y escribió: "Hoy, a los que amamos el mundo, se nos parte el corazón despidiendo a ese gran deportista y enorme jugador de fútbol que fue. Mi abrazo a toda su familia y a los que sentimos esta pérdida". La cantante Soledad Pastorutti expresó: "No asimilo la noticia, un tipo así nunca muere. Dolor y tristeza".

En el plano internacional, el cantante portorriqueño Ricky Martin también subió una foto con el Diez y afirmó: "Vuela alto amigo, se nos va un astro. Te extrañaremos", mientras que su colega español Alejandro Sanz sostuvo: "La Mano de Dios cierra su trato en la tierra. Leyenda en vida y en el campo. Eterno Diego".

Incluso hasta la cuenta oficial de Twitter del mítico grupo de rock británico Queen despidió al Diez con una foto del backstage de su actuación en el estadio de Vélez Sarsfield en 1981, en la que los miembros del grupo liderado por Freddie Mercury posaron junto a Maradona.

Entre las repercusiones internacionales también estuvo la palabra del cantante colombiano Maluma, que publicó en sus redes una foto con el astro y señaló: "Se nos fue lo más grande que ha tenido el fútbol. QDEP Diego, te vamos a extrañar por montones, fuerza a su familia".

En tanto el ex cantante del grupo Calle 13, René Pérez, homenajeó al futbolista con la frase: "Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles".

