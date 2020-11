Buscan a una adolescente que desapareció en Villa El Libertador

Azul Ludmila Salguero tiene 14 años y el domingo 22 de noviembre a la tarde salió de la casa de sus padres en Villa El Libertador para visitar a unos primos en el mismo barrio, y nunca regresó. Su familia radicó la denuncia en la comisaría 18 y piden ayuda para encontrarla.

La Nueva Mañana habló con Roque Salguero, padre de la adolescente. "En primer lugar quería aclarar que mi hija se llama Azul Ludmila, y no Yasmín como está circulando, y respecto a la desaparición, ella se fue el domingo a eso de las 19 para la casa de los primos y de ahí se venía para casa. No sé qué pasó en el camino pero no volvió. La denuncia la hicimos en la comisaría 18", indicó.

El hombre agregó que este martes una conocida de la familia recibió mensajes por Whatsapp de personas allegadas a la madre de la chica, donde le decían que la habían visto en el barrio, pero lo cierto es que Azul aún no aparece.

"Todo lo que nos llega nosotros se lo pasamos a la Policía. Ellos buscan por su lado, yo por el mío, pero no damos con Azul. Apenas me dijeron de esos mensajes me fui a la zona del barrio donde me dijeron pero no la vi", agregó Roque.

Azul mide aproximadamente 1,60, tiene ojos y pelo color marrón. Estaba vestida con una campera negra y blanca, un short de jean, y unas zapatillas negras. Tenía también una mochila plateada.

En caso de tener cualquier información comunicarse con la Policía o a los siguientes teléfonos 3513133975/ 3513570564.