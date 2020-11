Primera Nacional, de papelón en papelón

Que el torneo se jugará así, que no, que el formato será de otra manera, que no, que todavía no lo resuelven, que los protocolos, que los viajes, que la zona campeonato, que la zona revalida, que no, que no… y así pasan los días y el torneo de la Primera Nacional es una incógnita; y la AFA sigue dando exponiendo sus habituales desprolijidades.

Ah, y ya tuvo tres aplazamientos. Nada que sorprender de la clase dirigencial del fútbol nacional.

La fecha propuesta, en un principio, era el 7 de noviembre para el reestreno del certamen, pero tras varias gestiones optaron por posponerlo.

Hace un par de semanas se anunció que finalmente el principal campeonato de ascenso del país comenzaría a jugarse el 21 de noviembre.

Pero no. El miércoles de esta semana volvió a cambiarse. Y la fecha del puntapié inicial será el 28 del corriente. ¿Será? Es que horas después de esa confirmación ya corrían rumores de que arrancaba en diciembre.

Lo cierto es que el torneo debe terminar de jugarse antes del 31 de enero de 2021 debido a que los dos equipos que asciendan deberán jugar en febrero el nuevo torneo de la Liga Profesional.

Esta situación de los aplazamientos, más las idas y vueltas con respecto a la forma de disputa, provocó bronca entre los dirigentes.

El nuevo aplazamiento le da más aire a los directivos para definir la forma en que se jugará, ya que el formato que trascendió, de siete fechas, dejó muchas dudas entre ellos. Mientras tanto, los cuerpos técnicos y jugadores expresan a viva voz que están trabajando bajo una incertidumbre muy grande.

Esta semana no hubo Comité Ejecutivo de la AFA, debido a que la Selección argentina enfrentaba a Paraguay en La Bombonera por Eliminatorias, y la decisión se tomará vía Boletín con resolución de la Presidencia. Se espera que hoy sea el día.

¿Y el Federal A?

A todo esto, las otras categorías se ven afectadas. Las autoridades del Torneo Federal A tienen previsto una reunión el 13 de noviembre para tratar formato, fecha de inicio y temas logísticos. ¿El formato? También es una incógnita. Y dependerá de lo que suceda con la Primera Nacional. La posible fecha de vuelta sería el 5 de diciembre.

Y la categoría que más sufre es el Regional Amateur, ya que está atado a las decisiones que se toman en las divisionales superiores. En tanto, nuevamente aparecieron los fantasmas que hablan que recién arrancará el año próximo.

