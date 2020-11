Alario es un opción firme en la Selección, si no llega Lautaro Martínez

El atacante de Bayer Leverkusen viene intratable en la Bundesliga, y si el atacante del Inter no se recupera de una contractura, será titular ante Paraguay por Eliminatorias.

El delantero Lucas Alario es una de las prioridades del DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni, si es que no se recupera de una molestia física Lautaro Martínez, de cara al partido de mañana ante Paraguay, por la 3° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al mundial de Qatar 2022. El duelo va mañana a las 21, en La Bombonera.

El atacante de Bayern Leverkusen viene con un importante arrastre, con seis goles en siete partidos en la Bundesliga, donde finalmente se ganó el lugar con legitimidad, y hoy es opción principal por características físicas para ser relevo de Martínez. Viene de marcar siete goles en seis partidos. Es que el delantero de Inter llegó al predio de Ezeiza con molestias, y está en duda.

N será ni de Lautaro Martínez ni Lucas Alario: Tras la lesión de Sergio el Kun Agüero que lo dejó afuera de la convocatoria a la selección argentina para el arranque de las eliminatorias al mundial de Qatar 2022, Joaquín Correa será quien use el dorsal 9 en el seleccionado. pic.twitter.com/7FlPHcMM9d — futbolero (@bvalentin1273) October 8, 2020

Los otros dos con molestias, son Lionel Messi, con un golpe en el tobillo, aunque llegaría en condiciones. Las otras intrigas son Nicolás Tagliafico y Martínez Quarta. El lateral del Ajax de Países Bajos también tiene una fatiga y podría ser relevado por el ex Talleres Facundo Medina, mientras que Walter Kanemman aparecerá de entrada si no está a punto el ex River, quien recién se sumó hoy a los entrenamientos en Ezeiza.

#SelecciónMayor El futbolista Roberto Pereyra no participará de los próximos dos partidos con @Argentina por lesión muscular en muslo izquierdo ocurrida durante la actividad deportiva con su club. pic.twitter.com/teOfJqG7qb — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2020

Vale aclarar que temprano fue desafectado el volante Roberto Pereyra, de Udinese, por una fuerte contractura.

