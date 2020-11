Córdoba esperará anuncios nacionales para definir las nuevas aperturas

Diego Cardozo, ministro de Salud de la Provincia, afirmó que este viernes se anunciarán posibles nuevas habilitaciones en el marco del aislamiento por coronavirus en Córdoba, en función al anuncio de ampliación de la cuarentena que dará Alberto Fernández a nivel nacional.

"Veníamos trabajando en la posibilidad de habilitar la circulación interdepartamental, pero en el día de mañana en horas de la tarde haremos los anuncios", sostuvo Diego Cardozo, ministro de Salud provincial.

Sobre la habilitación de espectáculos públicos "por el momento" no se baraja la idea de habilitarlos nuevamente en el corto plazo, dijo Cardozo: "Estamos cursando una etapa complicada y tenemos resultados con ciertas restricciones, por lo que es el momento de apostar para habilitar de aquí a 14 días algunas actividades".

Respecto a la vacuna, Cardozo confirmó que no será obligatoria la vacuna contra el Covid pero que sí estará dentro del carnet de vacunación, como lo dijo la secretaria Carla Vizzotti y el ministro de Salud de la Nación Ginés González García: "No le vamos a colocar a ningún cordobés una vacuna que no esté habilitada".

"Si se aplica una vacuna, estará dentro de los parámetros que corresponden a una política pública, como es la vacunación. Dentro de los marcos que garantizan seguridad y eficacia (...) tengan plena confianza de que se les va a aplicar un elemento de calidad con una seguridad probada.", afirmó el funcionario y destacó que en primera instancia "1.100.000 personas" tendrían que ser vacunadas. Serían mayores de 18 años y ya se está desarrollando la logística para la distribución.

Informe epidemiológico

89.467 casos de personas que tuvieron o tienen Covid-19. De ellos, 14.443 son casos activos, con una tasa de recuperación del 72%. Un total de 1.411 personas fallecieron y 143 localidades actualmente no tienen casos activos y en la provincia se realizaron 400.195 test PCR hasta el momento.

En lo que respecta al personal de salud, un 4,3% registra la enfermedad y un 62,8% de camas Covid se encuentran ocupadas, se trata de 1.506 pacientes. Respecto a los contagios, el 73% se trata de contactos estrechos y un 19% por transmisión comunitaria, mientras que un 4% está en investigación y el resto comprende a trabajadores de la salud.

En cuanto a la tasa de letalidad, esta se ubica en el 1,6%. El 54% en Capital y el 46% en localidades del interior. El 58% de esos fallecimientos ocurrieron en octubre, el mayor desde la llegada de la pandemia.

Desde la Provincia afirmaron que la mayoría de las infecciones corresponde a contactos estrechos no convivientes. De esa cantidad, el 85% de los contagios se dieron dentro de un domicilio particular. "Un alto porcentaje de las infecciones sucede dentro de los domicilios donde no percibimos el riesgo si dejamos ingresar amigos o familias", afirmó Gabriela Barbás,

En la ciudad de Córdoba se observan barrios cercanos al Centro con más de 100 casos activos, al igual que en la zona norte, noreste y sudoeste. En tanto, los barrios con mayor circulación son Villa el Libertador, Alberdi, Alta Córdoba, Centro, Argüello, entre otros.