Facundo Agüero apuntó contra la dirigencia al quedar libre de Instituto

El ex defensor de Instituto, Facundo Agüero, emitió su descargo tras ser criticado por los hinchas, luego de haber quedado en libertad de acción y apuntó contra la dirigencia.

"Llegamos a un punto en el que no contestamos más y empezaron a usar a la gente para ponernos al hincha en contra, siempre terminan bien parados ellos, en estos momentos es cuando más bronca te da", se desquitó "Paco", en el programa "Estación roja y blanca", que se emite por Radio Impacto.

"Lo primero que le dije a mi representante era de querer renovar y dejarle algo al club pero el esfuerzo de los dirigentes no fue para nada bueno, a mí me han venido a buscar y siempre me dijeron que la plata no era suficiente", describió.

"Nunca traté ni fui ventajero, la verdad que esta gente se comportó muy mal conmigo y con muchos chicos del club, en vez de darles todo con un buen contrato con buenas clausulas, en eso nunca se esfuerzan en lo absoluto", agregó, para comentar que se sumará a Palestino de Chile, también pretendido por La Serena.

"Siempre tuve el apoyo de los técnicos, con todos jugué y este último tiempo con Zabala también, siempre me apoyó y me defendió. Nunca fui a jugar a media máquina, 'Teté' me quería en el equipo", prosiguió Agüero, para cerrar diciendo: "Me siento en deuda por irme así, uno trata de irse de la mejor manera y devolverle el cariño al hincha, Instituto es mi casa y me dio todo, es feo irse así pero son malos manejos de ciertos dirigentes que no se a que apuntan".