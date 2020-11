Descartan que haya público en el partido de Argentina y Perú por Eliminatorias

Desde el Gobierno peruano argumentaron que "en este momento no es prudente este tipo de actividades", en relación al encuentro que se jugará el próximo 17 de noviembre.

El Gobierno de Perú descartó la presencia de hinchas en el partido que el seleccionado incaico jugará ante Argentina en Lima, el próximo martes 17, por la cuarta fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.

"No estamos de acuerdo. Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría, lo entiendo, quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente este tipo de actividades", explicó la ministra de Deportes, Pilar Mazzetti, a la televisión local, según reprodujo la agencia de noticias AFP.

"Nos han solicitado opinión en el consejo de ministros y hemos opinado que no es factible", señaló la ministra sobre la posibilidad de autorizar público en el Estadio Nacional de la capital peruana.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) propuso al Gobierno el ingreso de hasta 5.000 simpatizantes para alentar a la selección dirigida por Ricardo Gareca contra el equipo capitaneado por Lionel Messi.