"Espero que algún día podamos observar que pertenecemos a un mismo pueblo"

En el año 2013, David Urra llegó a vivir a Córdoba. Recién llegado desde Chile, su vida empezaba a estructurarse a partir de su proyecto como parte de la banda Dinosaurio, donde tocaba temas que había compuesto en solitario, a la vez que empezaban a aparecer las canciones en conjunto con sus entonces compañeros. En ese contexto nace No caer, la canción que pertenece al álbum Tras Cordillera (2019) y que por estas horas lanza su videoclip bajo la dirección de Carlos Zuñiga.

“La canción invita a mantenerse de pie en las circunstancias actuales, a no dejar nuestros sueños de lado a pesar de lo nublado que se vea hoy el futuro. A observarnos internamente en este contexto, y recordar que hay un niño viviendo dentro de nosotros, al que hay que cuidar y amar”, dice David al dar cuenta del universo en el que se inscribe la canción.

Consultado por La Nueva Mañana, el compositor chileno señala que en el momento en el que la canción nació, se encontraba “en medio de la carrera frenética” en la que sus deseos por dedicarse a la música y la oportunidad de darse “la oportunidad de auto-reflexionar en una mirada introspectiva, sobre mi vida y el entorno”. “Esta canción invita a seguir nuestros sueños, a no bajar los brazos, y a mantenernos activos en nuestras creencias y sueños con los que vivimos, asumiendo que el camino es complejo y que trae adversidades, pero que al mismo tiempo nos trae la mayor de las certezas: la esperanza”, afirma.

El video está filmado luego del estallido social que derivó en la elección del pasado domingo en la que casi el 80% de los chilenos eligió modificar la constitución heredada del pinochetismo, y en pleno contexto de pandemia mundial. Según el propio Urra, “es una pieza de actualidad, ya que equilibra entre la sensación de caos que habita el planeta y el mensaje de querer cambiar la realidad y buscar la conciencia colectiva con miras a un mejor futuro”.

Grabado en la ciudad de Valdivia en marzo 2020, el video de No Caer cuenta con la actuación de Luna Araya y Laura Barraza. La grabación se realizó en Espacio en Construcción, en el Centro Cultural Castaño 30 y en plena Selva Valdiviana, Región de Los Ríos, Chile.

-El disco está grabado en Córdoba. ¿Cómo fue llegar con el material a tu país?

-Ha sido una experiencia muy gratificante. Ya lo hemos presentado en Concepción, en el mes marzo justo antes del inicio de la pandemia, cuando también hicimos el rodaje del videoclip. Hace apenas un par de semanas presentamos el disco en el Festival Internacional de Cine de Valdivia (Ficv). Fue una presentación en vivo, con altas medidas de seguridad, que tuvo una muy buena recepción del público y al momento del streaming nos enviaron excelentes comentarios y cariño.

-El domingo se votó en Chile, en un contexto marcado por la pandemia. ¿Cómo ves que todo lo generado en aquellas movilizaciones se terminó adaptando a estos nuevos tiempos?

-Me tocó vivir el proceso de votación del domingo desde muy cerca ya que estuve trabajando como asesor del delegado del local de votación, algo que realicé por primera vez y que me llevó a un aprendizaje gigante del funcionamiento del proceso. A pesar de la intensidad del desarrollo y del arduo trabajo, al momento del conteo de los votos fue emocionante. La oportunidad que vivimos el 25 de Octubre se generó por el movimiento social, el pueblo fue el que se cansó de la injusticia y desigualdad que se vive en Chile. Reaccionamos y salimos a marchar sin descanso, con enfrentamientos trágicos entre manifestantes y la policía, llegando finalmente todo ese esfuerzo a la realización del plebiscito.

-En tu música hay matices pero lo que nunca deja de estar presente es ese pulso que nosotros llamamos trasandino y que, sin duda, a vos te debe acompañar desde siempre. ¿Qué tan fuerte es para vos esa formación cultural?

-Durante el periodo que pasé por Córdoba, muchas personas me señalaron que encontraban similitudes con artistas de Chile, algo que puede resultar natural. Si soy sincero, yo escucho y escuché mucha música de muchos lugares, y creo que el resultado de ese acervo es el reflejo de la música que hago hoy en día. Y la verdad es que espero poder seguir escuchando muchísima música más y aplicarla en mis composiciones. De todas formas, es inevitable que exista una carga cultural específica. Escuchando desde niño a Inti-Illimani, Los Jaivas, Los Tres, Los prisioneros, La ley, entre otras, es probable que varias armonías y melodías merodeen mi inconsciente y lleguen a influenciar la música que compongo, de lo cual me siento orgulloso.

-Viste la realidad chilena desde tu lugar, y desde el otro lado de la cordillera, cuando estuviste en Córdoba. Me gustaría preguntarte cómo ves que los argentinos vemos a los chilenos y cuánto de prejuicio hay en eso.

-Te agradezco la pregunta y la oportunidad de responder algo que, de por sí, podría ser complejo. Creo que basta revisar la historia y darnos cuenta que antes de nosotros, que antes que los chilenos y argentinos, aquí había mapuches, pueblos originarios. A los pueblos originarios no les importaba si estabas al otro lado de la cordillera, era exactamente lo mismo; incluso cuando posteriormente tuvimos que vencer al imperio español, argentinos y chilenos se unieron. Me parece que, en realidad, son aquellos que nos gobiernan los que nos dividen, y espero que algún día podamos observar que somos hermanos y pertenecemos a un mismo pueblo. Lo que sentí en mis años por Córdoba es que hay una escasa discriminación, y me quedo con el lado positivo de la experiencia, la mirada cariñosa, afectuosa, amorosa, de muchas personas que conocí. Yo sigo manteniendo esas relaciones, teniendo al día de hoy charlas donde se habla continuamente de la unión de nuestros pueblos, y la unión de américa latina.

-¿Cuáles son los planes para lo que queda del año? Si es que se pueden hacer planes en estos tiempos de pandemia.

-Estoy terminando de producir dos nuevos singles, los cuales grabo con el apoyo del Ministerio de Cultura de Chile. Ya llevamos tres meses trabajando en conjunto con el productor valdiviano Pablo Díaz Brown, en los cuales realizamos un proceso muy enriquecedor y novedoso ya que mostraré una nueva faceta de mis composiciones. Espero poder lanzar uno de esos singles antes de que termine el año, en diciembre. Además, con el cambio de ciudad, hace poco se terminó de rearmar el proyecto formato banda por lo cual semanalmente estamos ensayando con Entre Rulos, y preparando nuestro show en vivo para futuras presentaciones.