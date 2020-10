Conmovedor mensaje de cordobés tras la muerte de sus padres médicos por Covid

El cordobés Matías Salemme dedicó conmovedoras palabras a sus padres médicos, Gustavo y Adriana, de 67 y 62 años de edad, que fallecieron con una semana de diferencia como consecuencia del coronavirus.

Ambos se contagiaron en el desempeño de su función, y perdieron la vida con una semana de diferencia.

Matías contó que su papá trabajaba en Asecor y su mamá en el Hospital Privado; ninguno tenía patologías previas, pero el virus les llevó la vida.

“Mis viejos dejaron un gran legado de amor y un ejemplo de luz”, contó su hijo Matías Salemme, quien habló con Telefe Córdoba sobre sus padres, que fallecieron el 9 y 16 de octubre.

Así despedía en Instagram Matías Salemme a su papá cuando falleció de coronavirus:

“Me quedo con tus abrazos, tus besos, tu amor interminable, tus palabras de aliento cada vez que las necesité, tu apoyo constante en cada cosa que emprendí. Me quedo con los infinitos asados, vinos, cervezas y gin tonic, nuestras idas a la casa de Anisacate, nuestro lugar en el mundo. Me quedo con todas nuestras charlas, nuestras risas, nuestras miradas, nuestras complicidades, nuestras rondas de bares, nuestros viajes, nuestros chistes, nuestra amistad eterna. Me quedo con nuestra vida juntos que me hizo tan feliz y con la paz de haberte dicho todo lo que te amo mirándote a los ojos cada vez que pude sin guardarme nunca nada, como vos, tan sincero y cariñoso. Fuiste ejemplar en todos tus roles, como padre, como hermano, como hijo, como tío, como amigo y como médico, tu amada profesión. Viviste por y para todos los que te rodeaban, un corazón enorme, una generosidad sin límite. Quedate tranquilo que lo que me pediste la última vez que hablamos así será. Gracias por el amor que me diste. Los superhéroes nunca mueren, y vos, como te dije tantas veces, sos el mío. En cada sonrisa siempre estarás, te amo eternamente. Hasta siempre pá, doc, Gustavito de mi alma”.

Una semana más tarde, Matías volvió a escribir en sus redes, esta vez, para despedir a su madre, a ella se la llevó el mismo virus, el implacable Covid-19.

“Vivimos nuestra vida juntos con una intensidad única. De película. Una mujer de valores inquebrantables, de creencias firmes y conducta intachable. Un ser humano ejemplar que dio todo por su familia. Un amor por su profesión como pocas veces vi, una médica con todas las letras. Siempre pensaste más en todos los demás que en vos misma y eso te llenaba de energía. Encontraste la paz que siempre buscaste y eso me deja tranquilo. Chau má, te fuiste con el amor de tu vida 7 días después que partió él. Sé que desde donde estén nos mandarán la fuerza necesaria para seguir en este lío. El mundo se estaba volviendo demasiado horrible para dos seres con tanto amor como ustedes. Me alegro que estén juntos y en paz. Hoy las palabras se me acabaron, en vida las usamos a todas y me alegro que así haya sido. Hasta siempre”.

“Más allá de los que vos pienses del Gobierno, de las restricciones, si estás de acuerdo o no, si creés o no, yo te puedo decir en carne propia que el virus existe, que el virus está, y que si no nos cuidamos nuestros seres queridos tienen grandes probabilidades de fallecer”, dijo Matías, quien además es empresario gastronómico y también sufre las consecuencias económicas de las restricciones.

