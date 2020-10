En Eliminatorias a Colombia le alcanzó con un tiempo: goleó 3-0 a Venezuela

Colombia inició este viernes su camino en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 con una muestra de su poderío ofensivo, que le permitió golear a Venezuela por 3 a 0 como local en Barranquilla.

Luego de la tremenda lesión del defensor Santiago Arias (se fracturó el tobillo), a Colombia le alcanzó con lo producido en el primer tiempo: pudo recuperarse anímicamente gracias a un gol de Duvan Zapata (ex Estudiantes de La Plata), tras una gran asistencia de Juan Cuadrado.

Después llegó un doblete de Luis Muriel, su compañero en el Atalanta de Italia, a los 26 y 46 minutos de la primera mitad, que prácticamente sentenció el partido, por más que le falte todo el segundo tiempo por delante.

El próximo martes, por la segunda fecha, Colombia visitará en Santiago a Chile (21.30 hora argentina), mientras que Venezuela será anfitrión de Paraguay (19.00).

El partido empezó muy accidentado, ya que sobre los 8 minutos del primer tiempo, el lateral derecho Santiago Arias (propiedad del Atlético de Madrid y cedido al Bayern Leverkusen de Alemania) fue a disputar una pelota sobre el fondo de la cancha con Darwin Machis y el venezolano cayó encima de su cuerpo, provocándole involuntariamente una seria lesión en su pie izquierdo.

Después de acercarse a Arias, el árbitro Guillermo Guerrero le mostró a Machis la tarjeta roja en el estadio "Metropolitano" de Barranquilla, sin público por motivos sanitarios.

Sin embargo, después de consultar la acción en el VAR, el árbitro ecuatoriano retrotrajo su decisión y anuló la expulsión del futbolista de la "Vinotinto".

Tras esa situación, el equipo que conduce el portugués Carlos Queiroz pudo recomponerse desde la conducción de James Rodríguez y la potencia ofensiva de Zapata y Muriel.

Zapata, ex delantero de Estudiantes de La Plata, abrió la cuenta a los 16 minutos, después de un excelente desborde por derecha de Juan Guillermo Cuadrado, que lanzó un centro rasante al centro del área chica. Del otro lado, el izquierdo, se tejió el segundo tanto, cuando el que desbordó fue Mujica y el que definió en el centro Muriel.

Venezuela mostró respuestas recién después de la media hora de juego, con un intento de media distancia de Roberto Rosales que impactó en el poste derecho.

Pero el golpe de gracia del conjunto colombiano fue justo antes del entretiempo, cuando Muriel armó una buena jugada individual por izquierda y, desde dentro del área, definió al primer palo del arco defendido por Wuilker Fariñez. El segundo tiempo, con esta ventaja, estuvo totalmente de más.



Eliminatorias Sudamericanas-Fecha 1.

Colombia - Venezuela.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla) .

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma; James Rodríguez, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. DT: Carlos Queiroz.

Venezuela: Wuilker Fariñez, Ronald Hernández, Wilker Angel, Jhon Chancellor, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Yangel Herrera, Jhon Murillo, Darwin Machís, Jefferson Savarino; Sergio Córdova. DT: José Peseiro.

Goles en el primer tiempo: 16m Zapata (C) y 26m y 47m Muriel (C).

Cambio en el primer tiempo: 12m John Stefan Medina por Arias (C).

Cambios en el segundo tiempo: 13m Frank Fabra por Muriel (C) y Alfredo Morelos por Cuadrado (C); 21m Rómulo Otero por Savarino (V) y Andrés Ponce por Córdova (V); 28m Steven Alzate por Rodríguez (C) y Falcao por Zapata (C); 32m Cristian Cásseres por Machis (V) y Rolf Feltscher por Rosales (V); 36m Juanpi por Murillo (V).