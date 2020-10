Trabajadores Precarizados se movilizan contra los despidos en Call Centers

Este jueves a las 9:30, desde Olmos y Maipú, trabajadores auto convocados de Call centers se movilizarán a la sede del Sindicato de Centros de Contactos Argentina (Atacc) para entregar un pliego de reclamos a la conducción del sindicato.

Se trata de una nueva acción de lucha es continuidad de asambleas y movilizaciones demandando aumento salarial, contra los despidos en Atento y por condiciones de trabajo dignas. Denuncian que el sindicato no hace nada mientas el salario no alcanza y el Home Office no es más que un beneficio para las empresas.

Juan Pablo, trabajador de Atento señaló que se trata de “más de 150 trabajadores de Atento a los que dijeron que no renovarán el contrato el mes que viene”. “En la provincia ya hay un 20% de desocupación y ningún gobierno hace nada para solucionarlo. Se siguen beneficiando a los grandes grupos económicos mientras crece la desocupación, la pobreza y la desigualdad”, señaló.

Por su parte, Victoria, trabajadora gastronómica y referente de la Red, señaló que acompañarán la acción en la calle y organizando un desayuno solidario para los trabajadores de call como una forma de expresar la unidad y alianza entre trabajadores precarizados.

“¿Vieron cuando salen los dueños de los bares a reclamar? Son ellos quienes nos precarizan, nos tratan como descartables y luego nos despiden cuando quieren. Nuestro lema entre trabajadores precarizados y desocupados es ‘si nos tocan a uno tocan a todos’, por eso hacemos este gesto solidario y nos sumamos a su movilización”, advirtió.

“Desde La Red sabemos que somos millones de precarizados en todo el país que si nos unimos somos imparables. Queremos un IFE de 30 mil pesos mensual para todos. Nos llena de bronca ver como se les paga millones a los especuladores financieros mientras crece la pobreza y el hambre. Para solucionar de fondo la situación de millones que estamos en estas condiciones, es necesario afectar los intereses de los grandes empresarios. Ahí están los recursos para impulsar un gran plan de obras públicas y vivienda popular que genere empleo genuino y de respuesta a las miles de familias que luchan por un techo. Por ellos hoy también salimos a la calle, levantando el reclamo de todas las familias que están luchando por techo y vivienda como en Guernica”, completó.