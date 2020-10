El emblemático Eddie Van Halen murió este martes a los 65 años

El mítico guitarrista y líder histórico de la banda Van Halen, Eddie Van Halen, murió este martes a los 65 años tras luchar durante mucho tiempo contra un cáncer de garganta.

Considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas en la historia del rock, Van Halen creó en los años '70 el homónimo popular grupo junto a su hermano, el baterista Alex, el bajista Michael Antony y David Lee Roth, quien años más tarde abandonó el grupo y fue reemplazado por Sammy Hogarth. A lo largo de los años, y con casi medio siglo en actividad, la banda llegó a ser una de las más influyentes e exitosas alrededor del mundo, logrando vender cerca de cien millones de copias alrededor del mundo.

Jump, Panampa, Runnin with the Devil, Hot for Teacher o Unchained son algunas de las canciones que se inmortalizaron en el inconsciente colectivo a partir de la interpretación de la banda que se convirtió en un emblema de la década de los ochenta. Una buena parte de ese éxito se explica por el singularmente explosivo y original estilo de Eddie a la hora de ejecutar su instrumento. A partir de él, miles de guitarristas en todo el mundo adoptaron ese estilo que, gracias a su impulso, se expandió alrededor del globo con el paso de los años.

Según se informó, Van Halen estaba internado en el Hospital St. Johns de Santa Mónica, en Estados Unidos. Junto a él, en sus últimos momentos de vida, estuvo su esposa Janie y su hijo Wolfgang, además de su hermano Alex.

El guitarrista ya había enfrentado un cáncer de lengua en el año 2000, que había logrado ser superado tras un intenso tratamiento.