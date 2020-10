Luis Juez ya planifica "los próximos tres años" con Rodríguez Larreta

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez destacó sus charlas con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "para ir planificando los próximos tres años", a la vez que remarcó que uno de los errores de Cambiemos fue "haber detestado la posibilidad de construcción política".

"La política es una herramienta y no la podés detestar. Estoy convencido de que si el kirchnerismo volvió al poder es porque nosotros construimos muchísimos errores y uno de ellos es haber detestado la posibilidad de construcción política", sostuvo el dirigente cordobés.

En diálogo con El Exprimidor, el programa que conduce Ari Paluch en AM 550, el dirigente del PRO señaló que mantiene contacto fluido con Rodríguez Larreta "para ir planificando los próximos tres años" y afirmó que "hay que organizarse para poder tener conocimiento sobre cómo afrontar los problemas" de la Argentina.

"Hay que militar de acá al 2023. No vamos a ser una opción de gobierno porque al kirchnerismo le pueda ir mal: si no la construimos, siempre es mucho más difícil", manifestó el legislador opositor. "El kirchnerismo no tuvo tiempo para hacer autocrítica: cuando decían que volvían mejores, es mentira. No se esperaron nunca volver a los cuatro años", agregó.

En ese sentido, se quejó de que "había una cosa instalada de que estos guasos no volvían más, lo que hizo que con ese argumento no se hicieran las cosas que había que hacer" durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada.

Fuente: Noticias Argentinas