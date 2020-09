Hackearon el sitio oficial de prensa del Gobierno de la provincia

El Gobierno de la provincia de Córdoba denunció a través de sus redes sociales que el sitio web de su área de prensa fue hackeado.

Se trata del portal oficial de la Provincia, a través del cual se informan las novedades del Gobierno provincial.

En un tuit difundido en horas de la noche, se precisó que "se ha iniciado una investigación y análisis de los registros para determinar los responsables".

"Pedimos disculpas por las expresiones publicadas que son ajenas al Gobierno de la Provincia de Córdoba", señala además el mensaje.

Informamos que nuestro sitio oficial de prensa ha sido hackeado. Por tal motivo, se ha iniciado una investigación y análisis de los registros para determinar los responsables. Pedimos disculpas por las expresiones publicadas que son ajenas al Gobierno de la Provincia de Córdoba. — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) September 23, 2020

Según trascendió, minutos antes de las 21.30, el acceso a portal reflejaba la leyenda "Gobierno de Córdoba hackeado", junto a una serie insultos y las imágenes del gobernador Juan Schiaretti y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández.

“Gobierno de Córdoba hackeado. Este es un mensaje para los más corruptos de la República Argentina. Cansado y harto de ver la persecución que sufren activistas, informáticos y periodistas y sin manera de hacerse y defenderse, este es un mensaje para los más corruptos de la República Argentina. Si nos joden la vida, ¿por qué no atacar a los corruptos de mierda que roban a manos llenas? ¿Por qué no hackearlos? Si desde hace años nos allanan y nos hacen pasar calvarios, nos meten en cana, joden a nuestras familias, por qué no hacerlo?"

Los hackers finalizaron su mensaje con una foto de Eduardo Prestofelippo acompañada de un mensaje: "Saludo cordial para mi amigo el Presto, ahora les toca correr a ellos”.

Según se informó, las autoridades presentarán además una denuncia penal este miércoles por lo sucedido.