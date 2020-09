“En la reforma de la Justicia Federal no se pueden ver fantasmas donde no hay”

Especial para La Nueva Mañana

Salvado el pretexto de Juntos por el Cambio para no sesionar en forma virtual para tratar aquellos proyectos que consideran “complejos” quedó habilitado el último tramo del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados que cierra el 30 de noviembre.

En este sentido, según lo acordado esta semana por los jefes de bloques en la reunión de Labor Parlamentaria, las sesiones en la Cámara Baja continuarán como hasta ahora de manera semipresencial -47 diputados en el recinto y 210 conectados de forma remota- para debatir proyectos no conflictivos, pero se abrió un esquema presencial para el debate de “temas complejos” que podrá ser pedida por al menos diez diputados y deberá disponerse un “espacio amplio y ventilado” para garantizar las medidas de distanciamiento, salvo para los diputados que pertenezcan a grupos de riesgo, que podrán seguir participando de forma virtual.

La exigencia planteada solo por el bloque opositor cambiemista va a contramano de lo que sucede en las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires, donde trataron vía remota temas conflictivos como la reforma del Consejo de la Magistratura, o de Mendoza donde se debate la reforma de la Constitución, ambas gobernadas por Cambiemos.

De esta manera, el oficialismo tiene previsto el tratamiento del Presupuesto 2021, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaría la semana que viene; el aporte especial de las grandes fortunas, la nueva fórmula para la actualización de los haberes jubilatorios y la reorganización de la Justicia Federal penal que ya tiene media sanción del Senado, y es el proyecto que despertó los resquemores de Juntos por el Cambio.

Para continuar con el debate de la reforma de Justicia Federal penal La Nueva Mañana entrevistó al senador chubutense, Juan Mario Pais, referente de asuntos jurídicos y constitucionales del Frente de Todos.

¿Por qué es necesaria una reforma de la Justicia Federal penal?

En muchos ámbitos se ha calificado como necesaria la reforma, en primer lugar para dar cumplimiento al artículo 129 de la Constitución Nacional que ordena la transferencia de la Justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado necesitamos adaptar la jurisdicción federal en materia de juzgamiento de delitos federales al Código Procesal Penal Federal que fue suspendido cuatro años por el ex presidente Macri, que implica una modificación sustancial del juzgamiento de delitos penales donde pasa a tener un rol importante el Ministerio Público Fiscal en la acusación y a la investigación de los delitos, pero un rol no menos importante de los jueces que son los que deben garantizar el debido proceso y los derechos y garantías de todos los ciudadanos de la Nación. En este marco, el sistema como está hoy diseñado realmente hace inviable estos dos objetivos trascendentes que son de políticas de Estado.

¿El proyecto también apunta a diluir el poder decisorio de los juzgados federales de Comodoro Py, muy cuestionados desde el retorno a la democracia?

Sí. Es decir, con el sistema inquisitivo que todavía rige en el ámbito federal el juez tiene una doble condición, debe ser el que lleva adelante la investigación y a su vez tiene que tutelar las garantías del debido proceso respecto de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de la Nación.

Cuando usted advierte que un juez, como sucedió en el pasado reciente, le da mayor preminencia en su rol a la investigación muchas veces se reciente el rol de tutelar las garantías constitucionales. Esta es parte de las críticas que le hace el presidente a los jueces federales, cuando hemos visto jueces más preocupados en investigar sin tener procesos transparentes, claros y con tutelas constitucionales adecuados. Entonces hemos visto procesos judiciales plagados de planteos de nulidades que no han respetado los derechos de los ciudadanos. Esto forma parte de lo que decía el Presidente y de una rémora que queda por no haber adaptado todavía el proceso de investigación y de juzgamiento de delitos al sistema acusatorio que tienen la mayoría de las provincias argentinas.

¿No hay lugar ni ahora ni en el futuro para que haya impunidad para ex funcionarios nacionales que están siendo juzgados por presuntos delitos de corrupción?

No hay ninguna posibilidad. En primer lugar no se afecta de ninguna forma al juez natural, es decir todos los jueces y todas las causas que hoy llevan adelante los jueces van a seguir siendo tramitadas por los mismos juzgados sin ningún inconveniente, por lo cual ese mismo juez va a seguir actuando en la causa. En segundo término porque las subrogancias son para los nuevos tribunales, no para las causas vigentes; las causas actuales siguen en manos de los jueces titulares actuales.

Además no hay ninguna norma en el proyecto aprobado por el Senado que haya sido seriamente calificada como que pretenda introducir mecanismos para garantizar impunidad. Mire, cuando especialistas como (Daniel) Sabsay, que tuvieron un discurso crítico del proyecto de ley en las exposiciones del plenario de comisiones, que hablaron de impunidad, fueron consultados expresamente para que identificaran específicamente cuál era la norma que va en la dirección de garantizar la impunidad. Respondieron que del texto de la ley no aparece ninguna pero dijo Sabsay “yo infiero que este es un proceso que va a posibilitarlo”. Bueno, no se pueden ver fantasmas donde no los hay.

¿Qué opina de las críticas que hace la oposición respecto de que se aumentan desmedidamente los cargos?

No, en realidad no se aumentan desmedidamente los cargos. No se están ampliando, salvo en la Justicia Federal de algunas jurisdicciones provinciales. En este sentido, parte de la crítica es que para implementar el sistema acusatorio se necesitan crear más fiscalías y menos jueces, pero no es correcta tampoco esta apreciación. Primero porque estamos creando más juzgados pero estamos unificando dos fueros, el fuero penal económico federal con el criminal y correccional federal, para ampliar los 12 famosos juzgados de Comodoro Py que hoy están abarrotados de causas, y ahí es donde aparece el denominado incremento de juzgados , pero ese incremento es relativo porque en realidad estamos unificando dos fueros.

Ver también:

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]