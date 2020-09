Universitarios cordobeses debatirán sobre género y presupuestos en la Legislatura

Con el objetivo puesto en la formación de líderes que ayuden a la transformación de su entorno social, los próximos 10 y 11 de septiembre, un grupo de jóvenes universitarios debatirán en la Legislatura de Córdoba sobre temas tan complejos como sexualidad, género y presupuestos públicos.

El formato será el de una sesión parlamentaria similar a la que desarrolla el Senado de la Nación y en el que habrá trabajo previo en reuniones de comisión donde se perfilarán las posturas políticas que esgriman los estudiantes en el recinto. Serán 72 los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas que protagonizarán la experiencia. Deberán esgrimir cualidades de oratoria, diálogo y consenso, además de conocimiento de la tarea parlamentaria.

Las motivaciones para involucrarse son diversas. “Yo decidí participar porque me pareció una propuesta innovadora y desafiante. Estás participando en un debate en el que se discuten temas globales en un marco nacional”, dijo Renata Rossini, una de las universitarias que participarán de la iniciativa organizada por la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU).

Nacho Peraza, otro de los chicos de entre 18 y 26 años al que le cautivó la propuesta, puso por delante su espíritu de ciudadano activo para justificar su presencia en el debate: “La pregunta es por qué no interesarse por la política, porque prácticamente es lo que mueve a todo, lo que nos permite crear cosas y también destruir otras. Por eso me parece que no puedo obviarla”.

La Legislatura recibirá por segunda vez en su historia este simulacro de sesión organizado por OAJNU. Pondrá a disposición unas instalaciones apropiadas para el trabajo parlamentario y ayudará a consolidar una la Legislatura abierta a la sociedad.

Del mismo modo, diez legisladores provinciales acompañarán a los jóvenes en esta experiencia en el proceso de tratamiento de los proyectos en sus respectivas comisiones.

De esta forma, los senadores del simulacro estarán asistidos y aprenderán a contar con más fundamentos, conocimientos y formación de opinión a la hora de debatir los proyectos.

Cecilia Irazuzta, Carolina Basualdo, Luciana Echevarría, Victoria Busso, Soledad Díaz García, Adela Guirardelli, Elisa Caffaratti, Juan José Blangino, Marisa Carrillo y María Amelia Moscoso serán quienes acompañen a los jóvenes senadores. También hay previstas reuniones protocolares con autoridades del Poder Legislativo, entre ellas, con el vicegobernador Manuel Calvo.