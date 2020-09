Hallan muerto al DJ Erick Morillo, acusado de violación

El DJ neoyorkino, reconocido mundialmente por el hit "I like to move it", fue encontrado sin vida en su casa de Miami, tenía 49 años.

El DJ neoyorkino Erick Morillo, reconocido mundialmente por el hit "I like to move it", fue hallado muerto en su residencia de Miami, a los 49 años, en momentos en que era investigado por una denuncia de violación.

El cuerpo fue encontrado por la policía local, que se dirigió al lugar a raíz de una llamada desde la misma casa del músico en donde advertía sobre su muerte, informan los diarios de esa ciudad.

Las fuerzas de seguridad intentaban reunir pruebas para determinar las causas del deceso.

El fallecimiento del DJ se produjo un mes después de haber sido detenido por una denuncia de violación en su contra, cuando una mujer afirmó haber despertado desnuda en la cama del artista sin recordar lo que había ocurrido.

Aunque las primeras pericias confirmaron la supuesta violación, la Justicia aún intentaba determinar lo ocurrido.

Morillo había alcanzado fama con su hit "I like to move it", de 1993, al que lanzó bajo el seudónimo Real 2 Real, y luego había mantenido una intensa actividad como DJ y productor, con trabajos para artistas como Whitney Houston, Puff Daddy y Boy George, entre otros.