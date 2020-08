Fassi confirmó que se irán ocho jugadores de Talleres en este mercado

El presidente de Talleres Andrés Fassi declaró que en el club "aún quedan tres ventas más" para depurar el plantel en tiempos de pandemia, por lo que en caso de reanudarse el campeonato de Primera División, afrontará el torneo sin refuerzos rutilantes.

"Tenemos vendidos cinco jugadores que se están yendo, a Europa dos se fueron a Francia, uno a España, uno más a Turquía lo acabamos de cerrar y también vendimos uno a Emiratos Arabes. Estamos ahora en espera de cerrar tres más, es decir, saldrán en total ocho jugadores", afirmó Fassi en el diario Marca de España.

Los futbolistas con venta cerrada y contrato firmado en el viejo continente son: Facundo Medina (Lens de Francia), Andrés Cubas (Nimes de Francia), Ismael Sosa (Alcorcon España), Guido Herrera (Malatyaspor de Turquía) y Nicolás Giménez (Emiratos Arabes).

La lista crecer en las próximas horas, ya que, Tomás Pochettino está prácticamente cerrado para ir al fútbol de España. Nahuel Bustos bajo la mira de ocho equipos, su destino es Italia o España, además Juan Cruz Komar esta en negociaciones para ir al fútbol de Alemania o Rusia.

Pero, ¿cuál ha sido el éxito de este periodo? "Esto definitivamente se lo debemos a una planeación institucional y contar con un gran cuerpo técnico que supo amalgamar la experiencia y mucha juventud. Son cinco años de trabajo en donde se ha emprendido todo esto", comentó el presidente del club.

Sobre el freno que vivió el mundo por la pandemia y sus efectos, Fassi destacó que "no se puede negar que indudablemente estamos viviendo una situación compleja donde todos nos reiventamos, lo que ha pasado en estos últimos seis meses en el mundo y lo que ha ocasionado nunca lo habíamos vivido, tengo 58 años y nunca una como ésta, nunca. Sin duda eso le da un sabor mayor a que después de 21 años Talleres tendrá jugadores en Europa. Al final la pelota no deja de girar, es buscar momentos de oportunidad, la pasión continúa, el fútbol no se detiene".