La Asamblea Nacional del PRO eligió como titular a Humberto Schiavoni

En un encuentro virtual con referentes de todo el país, la Asamblea Nacional del PRO eligió por unanimidad como su nuevo presidente al misionero Humberto Schiavoni, jefe del bloque de PRO en el Senado.

La reunión se celebró este lunes, en el mismo acto en el que los más de 100 delegados a la asamblea asumieron de manera virtual su representación.

Una vez terminado ese acto, que no se pudo concretar antes porque se necesitaba el aval judicial para hacerlo de modo virtual, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, propuso a Schiavoni -su antecesor al frente del partido- como titular de la asamblea partidaria, y su moción fue aceptada por todos los presentes.

La Asamblea Nacional del PRO cumple la misma función que en otros partidos cumple la Convención Nacional; es decir que es responsable de definir alianzas electorales, proclamar la fórmula presidencial del partido, dictar y modificar la carta orgánica, elaborar el programa de gobierno y dictar las normas internas partidarias.

El presidente anterior de la asamblea fue el ex senador Federico Pinedo, y antes lo habían precedido la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y el ex presidente Mauricio Macri.

"Es un reconocimiento a un dirigente que se destaca en el partido", sostuvo una fuente del PRO a Télam para explicar cómo se elige al titular de la asamblea.

En ese sentido, destacó que Schiavoni tiene mucha experiencia porque fue varias veces titular del partido, y al ser del interior conoce a los delegados de todo el país, algo importante en momentos en que el PRO lucha por federalizarse, mientras volvió a ser un partido que solo gobierna la Ciudad de Buenos Aires.

"Felicitaciones @SchiavoniH por haber sido elegido como presidente de la Asamblea Nacional del @proargentina", escribió en su cuenta de Twitter la senadora por Córdoba Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta partidaria, felicitando a su colega del Senado.

También la juventud de PRO le envió sus felicitaciones. "La juventud le envía su apoyo y felicitaciones a @SchiavoniH, quien fue elegido como Presidente de Asamblea del @proargentina", publicaron.

