Ayuda para Hugo: “Mi hijo está mal, necesitamos llegar a Córdoba urgente”

“Yo no conocía el caso de Solange, como estoy pasando este problema de salud con Hugo, el psicólogo me recomendó que no vea noticias pero hoy leí sobre ella. Se me vino todo abajo pensando en que quizás sea imposible que me dejen entrar a Córdoba”, dice a La Nueva Mañana Angela Cisnero, que tiene 44 años y desde junio peregrina en Jujuy por la salud de su hijo, que recibió un trasplante renal en 2012 en el Hospital Privado de Córdoba y como no pudo controlarse con sus médicos, el cambio de medicación lo descompensó durante la cuarentena.

El chico tiene un turno de emergencia en el Privado este jueves a las 11:30 pero estando a casi 1.000 kilómetros, llegar a la cita se ha vuelto una odisea para su mamá y su familia, que vendiendo sándwiches que arman y reparten desde la cocina de su casa, intentan mantenerse a flote y conseguir el dinero para llegar Córdoba.

“Mi hijo está mal y necesitamos llegar urgente”, dice Angela y agrega: “Estamos sin plata, pero nosotros somos un gran equipo, mi hijo mayor hace los sándwiches, el segundo los entrega, antes iba en bici y ahora estamos pagando una motito. Mi marido hace las compras, mi hija toma los pedidos, mi otro hijo de 15 pela las papas y yo las cocino. Con eso nos mantenemos y los vecinos ahora nos ayudan con una rifa”.



Hugo, “Huguito” como le dice su mamá, tiene 24 años y además de ser un paciente trasplantado tiene el síndrome de Bardet Bieldl que es una enfermedad genética con un atraso madurativo grave y crónico. “Es como si fuera un nene de cuatro años, no puede manejarse solo, así que siempre vamos los dos juntos”, cuenta Angela desde El Carmen, una localidad a 30 kilómetros de la capital jujeña. Desde allí, desde hace meses tramita todo lo que está a su alcance para que le permitan llegar a Córdoba y que su hijo pueda hacerse los chequeos pero como al principio de la pandemia, Jujuy no tenía casos de coronavirus, no les permitieron salir y volver a entrar. Desde ese entonces, la salud de Hugo fue deteriorándose progresivamente.

“Yo no tengo trabajo, me dedico exclusivamente al cuidado de mi hijo. El año pasado, tuve un problema grave de salud y no pude llevarlo a Córdoba, estaba previsto que fuéramos antes de la pandemia, pero no llegamos con la plata y para junio, mi hijo empeoró. Ya no puede ni dormir, no descansa. Y estoy desesperada porque desde hace meses intento este viaje”.

Sin el apoyo del sistema público jujeño, que ahora transita los peores días por la cantidad de contagios de Covid-19 en la provincia, Angela gestiona por su cuenta y como puede, todo lo que sea necesario para que Hugo no pierda el turno en el hospital Privado.

Este martes, ella y su hijo deben hacerse el hisopado en Jujuy para poder viajar, algo que no es trivial organizar, dado que no tiene un vehículo personal para venir hasta Córdoba. Es por ello que necesita pagar $14.000 pesos para poder llegar en un transporte privado hasta acá. Y ahí, el miedo de Angela: “Llegar y no poder entrar a Córdoba”.

“Para llegar hasta allá, estoy haciendo lo posible y lo voy a lograr porque mucha gente nos está ayudando. Lo que me falta es una ayuda para el hospedaje y el regreso”, dice la mujer que a contrarreloj organiza todo y a cada imprevisto, le busca la vuelta. Ella quiere llegar a Córdoba y pasar esos tres días que necesita su hijo para ser monitoreado.

“Por lo pronto me dicen que tengo que tener un hospedaje pagado por cinco días para que nos tengan en vigilancia epidemiológica. Necesito que nos ayuden, que nos dejen pasar y nos colaboren con el alojamiento”, dice Angela y la angustia se le escapa con la lágrimas: “Quiero salvar a mi hijo, quiero que le hagan todos los estudios. Necesito saber qué le está pasando”.

