Paraguay: echaron al viceministro de Salud tras asistir a una fiesta

El viceministro de Salud de Paraguay, Juan Carlos Portillo, fue despedido luego del escándalo causado por la viralización de un video en el que se lo ve en una fiesta sin barbijo y sin respetar otras medidas sanitarias tales como el distanciamiento social, informó este lunes la prensa local.

La desvinculación de Portillo fue informada anoche por el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, pocas horas después de que las redes sociales se cargaran de críticas al ahora exfuncionario por las imágenes del video.

“Acabo de aceptar la renuncia del doctor Juan Carlos Portillo al cargo de viceministro”, anunció Mazzoleni, cerca de la medianoche de ayer, en Twitter, sin más detalles.

Acabo de aceptar la renuncia del Dr. Juan Carlos Portillo al cargo de Viceministro . @msaludpy — Julio Mazzoleni (@MazzoleniJulio) August 24, 2020

Las imágenes que circularon en las redes sociales muestran a Portillo en lo que aparentemente fue la fiesta de cumpleaños de su pareja, la modelo Magalí Caballero, según los diarios asunceños ABC Color y Última Hora.

Un día antes, Portillo había exhortado a los paraguayos a través de Twitter a respetar el uso de tapabocas y las demás medidas de prevención sanitaria contra el coronavirus.

“He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos; agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo, y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido”, escribió hoy Portillo en Twitter.

𝗣𝗔𝗜𝗦 🇵🇾



Se filtran imágenes de un festejo el día de hoy en el que se observa al viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, junto a la conductora de tv Soledad Cardozo y otras personas 🤔 pic.twitter.com/z0vpxYdWec — El Independiente (@elindepepy) August 24, 2020

Paraguay fue inicialmente uno de los países menos afectados por la pandemia, pero en los últimos 50 días los contagios se aceleraron de manera exponencial y el gobierno resolvió reimplantar a partir de ayer la cuarentena estricta en Asunción y el vecino departamento Central.