Sala dijo que es una presa política y pidió terminar con "los acuerdos políticos"

La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, afirmó este domingo que se considera "una presa política" del gobierno de Alberto Fernández, y resaltó que "los que nos gobiernan" tienen que "cambiar las cabezas".

"Me considero una presa política. Primero de Gerardo Morales (gobernador de Jujuy), después de (Mauricio) Macri y ahora de la democracia", resaltó Sala.

En ese marco, afirmó que "se tienen que terminar de una vez por todas los acuerdos políticos", ya que "perjudican a todos los argentinos", y advirtió que "estamos jugando con la democracia que nos costó muchísimo recuperar".

"Los que tienen que cambiar las cabezas, más que el campo popular, son los que nos gobiernan. El día que los gobiernos de turno comiencen a cambiar la cabeza y a romper esos famosos acuerdos políticos, la historia va a empezar a cambiar para nosotros", manifestó.

Según publicó Infobae, la líder de la agrupación Tupac Amaru aseguró que "todo" lo que le hicieron la "fortaleció", y amplió: "No me quedó miedo. Encerraron mi cuerpo, pero no mi pensamiento ni mis convicciones. Tengo muy claro lo que quiero y adonde apunto".

"¿De qué nos sirvió generar poder político si hoy no estamos siendo reconocidos? Únicamente nos reconocen desde el campo popular y algunos dirigentes. Y no somos reconocidos por los que nos gobiernan", cuestionó.

Además, apuntó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales: "Nos dicen que nos robamos todos y ellos, que el macrismo les bajó muchísima plata, igual que les bajan actualmente, y no tienen nada para mostrar. Durante la campaña se la pasaron inaugurando obras hechas por la Tupac".

Por último, afirmó que la deuda de Jujuy es "impresionante", y explicó: "El 95% de los fondos de Jujuy son girados por el Gobierno nacional: apenas 5 o 4 por ciento son de recaudación local".

"La provincia debe ser controlada por la Nación, que le debe pedir rendición de cuenta sobre los anticipos de la coparticipación y sobre los 9.000 millones de pesos que se enviaron para combatir la pandemia", sentenció.

