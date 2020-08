Vizzotti desmintió una nota del diario La Nación sobre la compra de vacunas

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó este jueves que "es falsa" la publicación del diario La Nación que consignó que entre 2010 y 2017 el Poder Ejecutivo "compró 30 millones de vacunas antigripales" que no se utilizaron y explicó que el Estado nacional las distribuye a las provincias y allí se aplican.

Tras el hallazgo de ayer de cuatro millones de dosis de vacunas vencidas en un frigorífico del barrio porteño de Constitución por un costo total de 1.400 millones de pesos, el diario La Nación publicó este jueves que "en ocho años (2010-2017), el Estado dejó de aplicar más del 35% de las vacunas compradas", lo que da un total de "30 millones de vacunas antigripales que no se aplicaron".

Tras aclarar que "la planificación de las dosis que se adquieren son en función de las solicitudes de las provincias", Vizzotti comunicó a la prensa que "lo que dice el artículo de La Nación es que entre las dosis que se distribuyeron y las que se aplicaron hay un porcentaje de vacunas que no se aplicó".

Pero, subrayó, "esa interpretación es falsa" porque "el Estado nacional le distribuye a las provincias, las provincias aplican y, en el contexto de la aplicación, sobre todo de 2010, que el sistema de registro ha mejorado muchísimo en el último tiempo, no quiere decir que no se hayan aplicado sino que probablemente no se hayan registrado, y probablemente algunas de las vacunas no se hayan aplicado en las provincias".

"El Estado nacional no ha destruido ese número de dosis, es falsa esa información'", remarcó.

Vizzotti reseñó que en 2009, cuando surgió la gripe A, "no había una vacuna" porque se trataba de una "cepa nueva", por lo cual "lo que hizo Argentina fue algo parecido a lo que sucedió ahora" ante la pandemia de coronavirus, que es "declarar de interés nacional la producción nacional, generar una planta de producción con transferencia de tecnología y acceder en forma oportuna a la vacuna antigripal".

De 2010 en adelante, esta acción se llevó a cabo "con una licitación pública, no con un convenio, que se adjudicó a un consorcio que se encuentra vigente y se generan órdenes de compra anuales de vacuna antigripal producida en Argentina", completó la funcionaria del Ministerio de Salud.

Fuente: Agencia Télam

