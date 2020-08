Emotivo posteo de Diego Maradona para despedir al "Turco" Wehbe

El ex DT de la Selección y actual técnico de Gimnasia de La Plata, Diego Armando Maradona, lamentó en las últimas horas la muerte de Osvaldo “el Turco” Wehbe con un sentido posteo en las redes sociales.

“El 10” recordó al relator deportivo como “un grande entre los grandes”.

“Que en paz descanses, querido Turco Wehbe, un GRANDE entre los grandes relatores del fútbol argentino. Mis respetos a tu familia y a toda la provincia de Córdoba”, escribió Maradona en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el relator deportivo nacido en Río Cuarto falleció este jueves como consecuencia de un ACV, luego de varios días internado.

Webhe había relatado una curiosa anécdota con Maradona a radio Villa Trinidad, en el año 2016, cuando contó un gesto que El 10 tuvo para con él y ‘el Tony’ Pintos, peluquero de Víctor Hugo Morales en Nápoles. "No teníamos dónde parar. Fuimos al hotel donde estaba Argentina y nos metimos. Nos quedamos en el hall del hotel y dimos vueltas; no nos queríamos ir, porque era un golazo abrir el programa desde el hotel de Argentina”, relató Wehbe.

"Cuando estaba por empezar el programa me paré en la cabina esperando que abriera Víctor Hugo en Roma para decir que estábamos en la concentración. Cuando están por darme, se abre la puerta del ascensor y baja Diego con la camiseta de Argentina puesta. Nos miramos, se mete a la cabina, me abraza y cierra la puerta. Cuando me da pie Víctor Hugo, digo que es un milagro, y empezamos el programa con Diego”, agregó.

“Terminó la nota e hicimos algunas más. No teníamos dónde dormir. Diego nos preguntó si parábamos ahí, y Tony le dice que no. Entonces dijo que vayamos al hall del tercer piso, que había sillones, que nos mandaba frazadas y almohadas para que durmamos ahí", señala la anécdota que reflejó Cadena 3.

“Subimos, había sillones, en la parte previa a las piezas, y llevaron frazadas, sábanas y almohadones y nos quedamos ahí. Al rato cayeron Monzón y Batista y nos trajeron pizza y gaseosa para que comiéramos. Era de parte de Diego”, añadió el "Turco", que por entonces trabajaba en Radio Continental.