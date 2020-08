La goleadora Mariana Larroquete emigra al fútbol europeo

La delantera Mariana Larroquette, goleadora de los últimos dos campeonatos en los que se consagró campeón con la UAI Urquiza deja el fútbol argentino. Emigra al fútbol europeo.

La artillera de la Selección Argentina se despidió en sus redes sociales y escribió: "Hoy me toca despedirme a mi. Quisiera poner un millón de fotos porque la verdad han sido dos años de puros éxitos y felicidad. Me llevo uno de mis mejores recuerdos en lo deportivo y en lo personal. Muchas gracias @uaiurquiza por estos dos años de Bicampeonato y Copa Libertadores. Desearle lo mejor a este club que me brindo siempre lo mejor, hasta pronto y lo mejores éxitos siempre! Nuevos sueños me esperan, con mas ganas que nunca.. Por mas desafíos!".