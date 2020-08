A un año de las PASO: "Lo importante fue la unidad del Frente de Todos"

El presidente Alberto Fernández recordó este martes, al cumplirse un año de las primarias que abrieron el camino a su llegada a la Presidencia, que los integrantes de Frente de Todos lograron ese resultado porque fueron "capaces de forjar una unidad" y entendieron "fortalezas y debilidades".

"Cristina Kirchner tuvo la amplitud y generosidad de acompañar. Ella creyó que yo era el mejor candidato. Lo importante es la unidad de criterio en las diferencias. Logramos un gran resultado y también en la general, producto de la unidad", dijo el mandatario en declaraciones a la radio FutuRöck.

Las elecciones primarias obligatorias de 2019, de las que se cumplieron un año, marcaron una tendencia definitiva de los resultados que, luego, consagraron como jefe de Estado electo a Alberto Fernández, en una contundente victoria que frustró en primera vuelta las aspiraciones de reelección del entonces presidente Mauricio Macri.

En sus declaraciones, Fernández recordó “una frase" que le había salido en febrero de 2019, "luego de una reunión con algunos compañeros", donde -rememoró- "molesto con los planteos" que le hacían, les dijo que había que "entender de una vez por todas que 'con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede'”.

“El peso electoral de Cristina era muy grande, y Cristina, que tuvo la actitud de acompañar, la generosidad de acompañar; creyó que yo era el mejor candidato, pero por ahí podría haber sido otro; lo importante es la unidad que pudimos crear”, afirmó el jefe de Estado.

En ese marco, Fernández resaltó que el Frente de Todos debe mantener “la unidad de criterio en la diferencia" y añadió: "La diversidad no me molesta; me molesta el discurso único; lo que sí creo es que no debemos perder objetivos”.

“Logramos un gran resultado en la elección (las PASO) y también en la general producto de la unidad y lo que nunca debemos olvidar es que cuando nos dividieron nos pasó lo que nos pasó”, subrayó.

“Lo que nos pasó -agregó- no nos pasó a nosotros, sino a la Argentina, que es una Argentina concentrada de unos pocos, la Argentina del descarte que deja a millones de argentinos fuera del sistema. Eso nosotros no podemos permitirlo y no podemos permitirlo por nuestros egos o actitudes personales”.

Al rememorar la jornada de las PASO de hace un año, el jefe de Estado indicó que “las encuestas nos decían que teníamos una ventaja tranquila y me desperté más o menos tranquilo”.

“En los días previos estás más nervioso, especulás, llamás a uno y a otro, pero ese día de la elección estas jugado, sólo te queda esperar, así que lo recuerdo casi como un día normal”, sostuvo Fernández.

También, recordó: “A las siete nos fuimos al búnker y a las 8 ya teníamos los datos de 150 mesas testigo y sólo nos quedó esperar”, agregó y recordó especialmente “el abrazo con Estanislao (su hijo) cuando la tele ya anunció como primer resultado una diferencia grande”.

“Luego me abracé con todos, es como cuando hacés un gol, no sabés quién te abraza, se te tiran todos encima”, recordó el Presidente sobre la noche de hace un año, el 11 de agosto de 2019, cuando la fórmula Fernández-Fernández se impuso a la integrada por Macri-Pichetto por una diferencia de 15 puntos porcentuales en el camino hacia las presidenciales.

Hace un año fuimos capaces de unirnos a pesar de nuestras diferencias para construir una alternativa electoral que les devolviera a los argentinos y las argentinas la esperanza.



Esa unidad y esas diferencias nos hicieron mejores. https://t.co/rWqpbArLMI — Alberto Fernández (@alferdez) August 11, 2020

Luego, en las redes sociales, Fernández reiteró diversos conceptos. "Hace un año fuimos capaces de unirnos a pesar de nuestras diferencias para construir una alternativa electoral que les devolviera a los argentinos y las argentinas la esperanza", dijo el jefe de Estado.

Agregó que "esas diferencias nos hicieron mejores" y destacó especialmente una de sus frases de aquel discurso tras el triunfo consumado en las urnas. “Nuestro trabajo es que los argentinos recuperen la felicidad que han perdido”, dijo el entonces candidato.

Fuente: Télam