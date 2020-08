Rebels en exilio, barrieron líder Brumbies en Súper Rugby Australiano

Con dinámica y determinación los Rebels superaron al azorado puntero del torneo, con 2 tries de Reece Hodge.

Los Rebels exiliados de Melbourne bajo estricto cierre de fronteras por pandemia Covid-19, produjo su mejor performance en Sidney (900 kilómetros al norte), barriendo bajo el diluvio al líder ATC Brumbies por 30-12 (27-7) en la sexta ronda del Súper Rugby Australiano.

El partido en el Leichhardt Oval donde los Rebels juegan de local, se disputó en condiciones climáticas atroces, con diluvio que limitó el juego en el primer tiempo, y donde destacaron los Rebels con el full back Reece Hodge con aparato ortopédico, siendo autor de un doblete.

Con dinámica y determinación los Rebels superaron al azorado puntero del torneo, con 2 tries de Reece Hodge buscando el rumbo ganador y otros 2 tries del flanker Brad Wilkin y del hooker Jordan Uelese. El apertura Matt Toomua embocó 2 penales y 2 conversiones.

Los Brumbies, marcaron con el medio scrum Joe Powell y el flanker suplente Will Miller, más una conversión del apertura Bayley Kuenzle, en la primer derrota en seis rondas. Los Rebels están segundos luego de ganar en tres partidos consecutivos a los Waratahs y los Western Force.

Las cosas fueron de mal en peor para los Brumbies cuando el full back Tom Cusack recibió tarjeta amarilla por una falta profesional dentro de sus 22 metros, cuando los equipos cambiaron de bando a a la pausa y con los Rebels en una cómoda ventaja de 27-7.

La sexta ronda se completa mañana con NSW Waratahs vs Queensland Reds en el Sydney Cricket Ground. La tabla provisoria: 1º) ACT Brumbies con 18 pts, 2º)Melbourne Rebels 14, 3º) Queensland Reds 11, 4º) NSW Waratahs 6 y 5º) Western Force 2 (todos con 1 partido menos).



Marcadores:

Para los Melbourne Rebels: 4 Tries de Reece Hodge (3’, 23’), Brad Wilkin (16’), y Jordan Uelese (38’). Más 2 Penales (32’, 53’) y 2 Conversiones (17’, 39’) de Matt To’omua.

Para los ACT Brumbies: 2 Tries de Joe Powell (18’), y Will Miller (80’). Más 1 Conversión (20’) de Bayley Kuenzle. Tarjeta amarilla a Tom Cusack (40' por infracciones repetidas en fuera de juego).



Equipos:

Rebels: 15 Reece Hodge, 14 Andrew Kellaway, 13 Campbell Magnay, 12 Matt Toomua (cap.), y 11 Marika Koroibete, 10 Andrew Deegan, y 9 Frank Lomani, 8 Isi Naisarani, 7 Brad Wilkin, y 6 Josh Kemeny, 5 Trevor Hosea, y 4 Matt Philip, 3 Jermaine Ainsley, 2 Jordan Uelese, y 1 Cameron Orr. Suplentes: 16 Efitusi Ma’afu, 17 Cabous Eloff, 18 Pone Fa’amausili, 19 Michael Stolberg, 20 Richard Hardwick, 21 Rob Leota, 22 James Tuttle, 23 Billy Meakes.

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Solomone Kata, 13 Tevita Kuridrani, 12 Irae Simone, y 11 Andy Muirhead, 10 Bayley Kuenzle, y 9 Joe Powell, 8 Pete Samu, 7 Tom Cusack, y 6 Rob Valetini, 5 Nick Frost, y 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (cap.), 2 Folau Fainga’a, y 1 Scott Sio. Suplentes: 16 Connal McInerney, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Will Miller, 20 Ben Hyne, 21 Ryan Lonergan, 22 Mack Hansen, 23 Len Ikitau.

Árbitro: Graham Cooper. Jueces de línea: Angus Gardner & Reuben Keane .Oficial de televisión: George Ayoub.